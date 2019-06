Godella reivindica els drets del col·lectiu LGTBI, posant especial atenció en les persones majors

Print This Post

Han passat quaranta-un anys des que les persones LGTBI (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Transgènere i Intersexuals) eixiren per primer cop al carrer i es manifestaren per una igualtat real i legal. També es compleixen trenta anys de la derogació de la llei sobre la perillositat i rehabilitació social, i catorze de l’aprovació de la llei de matrimoni entre persones del mateix sexe. Són algunes de les xifres que conformen la memòria històrica d’una lluita que continua en una societat en que aquestes persones encara no es senten visibles.

Per estes raons, i amb l’objectiu de construir un present i futur millor, reivindicant els drets de la comunitat LGTBI, oneja des d’ahir la seua bandera en la façana de l’Ajuntament de Godella. Els regidors i regidores de Compromís, PSOE i Unides Podem-EU penjaren després de la sessió plenària el símbol de la llibertat sexual per denunciar el rebuig i el temor que encara pateix este col·lectiu.

Enguany s’ha volgut posar el focus d’atenció sobre les persones majors. La diversitat sexual en la vellesa és un gran tabú que fa que moltes d’estes dones i homes LGTBI visquen apartades i silenciades en la societat.

Així, en nom de tot el grup de govern, la regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, va explicar les idees principals que hui, Dia de l’Orgull, es reivindiquen:

Que totes les persones, independentment de la seua edat, orientació sexual o identitat de gènere, tinguen garantits els seus drets a gaudir d’una vida plena, i que la societat ha de tindre l’oportunitat de beneficiar-se de les aportacions de les persones més majors. Per això, s’ha de combatre qualsevol tipus de discriminació a causa de l’edat, l’orientació sexual o la identitat de gènere, i consolidar uns serveis públics que afavorisquen el manteniment de la salut i el benestar físic, mental i emocional. Les institucions han de vetlar per totes les persones majors i establir polítiques que compensen les especials situacions en què es troben alguns col·lectius com les persones majors LGTBI.

Que es condemne qualsevol tipus de delicte d’odi que tinga el seu origen en l’orientació sexual o identitat sexual.

Que es recolze a les persones LGTBI per a que avancen en la plena visibilitat en l’àmbit de la política, la ciència, la docència, l’empresa, l’esport, etc. a fi de que en cada espai social es visualitze esta realitat i es puga dotar de referents als joves LGTBI.

Que es ratifique la necessitat d’invertir en polítiques a favor de la diversitat sexual i la no discriminació de les persones per la seua orientació sexual o identitat de gènere a través del desenvolupament de programes i projectes d’atenció, informació, sensibilització, formació i conscienciació que facen de les nostres ciutats espais segurs per a la diversitat sexual.

Que hi haja un compromís per a que esta legislatura siga decisiva per a l’impuls de les lleis destinades a garantir un marc de ple desenvolupament de la identitat i la igualtat efectiva de tracte LGTBI.