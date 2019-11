Godella torna a cridar contra la violència de gènere

Print This Post

Del 21 de novembre al 7 de desembre se celebraran nombroses activitats per a conscienciar a la ciutadania sobre la xacra que suposa la violència de gènere



La localitat de Godella tornarà a cridar a l’uníson per a combatre la violència de gènere. Un crit sord i estripat. Ple d’humanitat i fermesa per a acabar amb aquesta xacra social que afecta a la societat que ens envolta.



Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que se celebra el pròxim 25 de novembre, la Regidoria d’Igualtat de Godella, dirigida per Teresa Bueso, ha programat nombroses activitats durant els mesos de novembre i desembre per a conscienciar i ajudar a l’erradicació de la violència masclista.



Així, el pròxim 21 de novembre la regidora Teresa Bueso presentarà oficialment les activitats programades fins al 7 de desembre per a commemorar aquesta jornada internacional. Vila Eugenia serà el recinte que acollirà aquesta inauguració a partir de les 18.45 hores.



Humor, literatura, teatre, exposicions, marxes així com actes de conscienciació tindran cabuda durant dues setmanes en les quals el municipi es bolcarà, més si cap, en la lluita contra la violència de gènere.



El mateix 21 de novembre començaran les activitats amb el monòleg de la humorista Patrícia Espill titulat “Ni masclisme ni feminisme, croquetes” a partir de les 19.15 hores en Vila Eugenia.



La Regidoria d’Igualtat i l’Associació “Dones per la qualitat de vida” visitaran un dia més tard el Mercat Municipal, d’11 a 13 hores, per a presentar una campanya de sensibilització contra la violència de gènere.



Mentrestant, Irene Lado presentarà el llibre “Veera Naari (Dones Valentes) el pròxim 23 de novembre en el mercat de venda directa. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació A cada Lluna, començarà a les 12 hores.



El 25 de novembre, jornada en la qual es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, tindrà lloc a la porta de l’Ajuntament de Godella l’acte institucional en el qual el municipi demandarà en un sol crit que s’erradique la violència de gènere.



L’Associació de Mestresses de casa Tyrius també deixarà el seu segell durant aquests dies, ja que organitza un passeig per l’horta de Godella, el 26 de novembre a les 10 hores, i una campanya de sensibilització en el mercat municipal, el 29 de novembre d’11 a 13 hores.



Ja el mes de desembre, s’inaugurarà l’exposició “Marees de frases violentes”, organitzada per la Regidoria d’Igualtat. La posada de llarg es celebrarà el 2 de desembre a les 19 hores en el Centre Cultural Xicaranda.



També l’alumnat del taller de creació literària i de teatre de l’Escola d’Adults de Godella aportarà el seu granet d’arena amb la representació de l’obra “Tots som ella”. La cita, el 3 de desembre a les 19 hores en el Teatre Capitoli.



Finalment, Patricia Campos, primera dona pilot de reactor de l’Armada Espanyola i entrenadora de futbol, comptarà les seues experiències i vivències als assistents a la seua xarrada “Supera’t” en Vila Eugenia. Campos explicarà com va passar de l’exèrcit a ser entrenadora i els projectes en els quals es troba per a millorar els drets de les dones així com dels xiquets i xiquetes.