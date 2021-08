Godella torna a organitzar una ruta turística pels seus carrers el pròxim 24 d’agost

Print This Post

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Turisme, torna a organitzar el pròxim 24 d’agost una ruta turística pels seus carrers i racons perquè la ciutadania conega cada detall de la seua població durant una visita guiada per David Peris, diplomat en turisme i guia oficial de la Comunitat Valenciana.

El patrimoni històric i cultural, així com la importància de la pirotècnia en la història del municipi, marcarà la ruta turística, que arrancarà des de l’estació de Godella per a més tard visitar el Carrer Major o l’Horta. L’Església i la Torre de Misildo seran els següents punts que recorreran els participants per a acabar en el Balcó de l’Horta, lloc des del qual presenciaran el castell de focs artificials.

La pandèmia de la COVID-19 ha impedit a l’Ajuntament organitzar festes patronals durant el mes d’agost com és tradició, encara que sí que hi haurà un espectacle de focs artificials el 24 d’agost a partir de les 23 hores.

Carmen Arnal, nova regidora de Turisme, ha explicat que esta ruta és una oportunitat “perfecta” per a conéixer “tot el patrimoni que ofereix la nostra població tant a les nostres veïnes i veïns com les persones visitants que volen saber més”.

“En un any marcat per la pandèmia, continuem organitzant activitats segures perquè la ciutadania gaudisca de l’estiu sempre respectant les mesures marcades per les autoritats sanitàries, ja que el més important és la salut de tots”, ha agregat la regidora, que es va incorporar a l’equip de govern després de la renúncia d’Adolf Rodríguez, ideòleg d’esta ruta que va tindre la seua primera edició el mes de juny.

Per a més informació i reserves en la ruta podeu trucar al telèfon 627 138 706 o al correu electrònic turisme@godella.es.