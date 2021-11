Gómez afirma que «no estem en normalitat i no podem pensar que no passa res» i crida a limitar les interaccions per a frenar la transmissió

Connect on Linked in

L’Ajuntament recupera els plenaris telemàtics i suspén l’acte de constitució del Consell de Xiquetes i Xiquets

Alzira compta amb 166 casos actius i el risc de transmissió és alt, segons Salut Pública

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha anunciat que es recuperen les sessions telemàtiques dels plenaris de l’Ajuntament d’Alzira i ha decidit suspendre l’acte de constitució del Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets del curs 21-22, previst per al dimarts 30 de novembre, per tal d’evitar els actes públics i tractar de frenar la línia ascendent de contagis que es registra a Alzira. «Hem d’actuar. A més de la vacunació, que en la nostra comarca està per damunt del 90%, i que l’hospital no està saturat de cap manera -hi ha poques persones en la UCI i en planta-; hem d’actuar en el sentit que si continua este ritme de pujada arribarem al pont de la Constitució, ja a portes del Nadal, amb un risc extrem i després del Nadal podríem tindre una situació semblant a la de gener i febrer de 2021, molt més complicada», ha declarat.

Hui s’han donat a conéixer les dades de contagis en la reunió quinzenal amb Salut Pública. Alzira té una incidència acumulada de 357 casos per cada 100.000 habitants després que s’hagen comptabilitzat 70 contagis més produïts en els últims tres dies, cosa que eleva a 166 els contagis actius a la ciutat. Les dades constaten que «no estem en normalitat i no podem pensar que no passa res», destaca l’alcalde. I davant esta situació crida de nou a complir «les recomanacions de Sanitat: utilitzem la mascareta el màxim possible, intentem mantindre les distàncies i evitem en allò possible el contacte directe». L’ajuntament, indica, estudia també implantar mesures correctives en alguns actes públics, i demana «màxima precaució i alerta i evitar els contactes en grans esdeveniments i prioritzar les activitats a l’aire lliure». «Estem alerta, perquè sembla que la pujada progressiva continuarà i per tal hem de protegir els majors de 65 anys i els nostres menors», declara.

També la regidora de Sanitat, Gemma Alós, fa una crida a la responsabilitat personal perquè «estem en un moment molt preocupant». Les dades indiquen que «la transmissió comunitària és molt ràpida i està ja molt elevada i això es trasllada als centres educatius, que també estan patint un augment de casos». Alós recorda quines són les mesures que s’han de complir: «En primer lloc, és obligatori l’ús de la mascareta en els llocs tancats, sols ens la podem llevar si anem a menjar o a beure; s’ha de ventilar l’espai correctament, mantindre la distància de seguretat i seguir una correcta higiene de mans». La regidora recorda que els protocols d’actuació han variat amb la generalització de la vacuna i, ara, «davant de qualsevol símptoma, hem de contactar amb el centre de salut». «A principis de la pandèmia parlàvem de què la simptomatologia era molt clara, tos seca i febre. Ara amb el 90 % de nosaltres vacunats, la simptomatologia és molt diferent, per això davant de qualsevol símptoma, tos, febra, mocs, malestar general, el que siga, qualsevol símptoma fora del normal, recomanem acudir al metge, podem cridar al centre de salut i dir que ens trobem mal i ells ja posaran en marxa el protocol per si consideren que podem ser una sospita de positiu», explica.

D’altra banda, recorda que «les persones vacunades amb la pauta completa que són contacte estret d’un positiu no s’han de confinar, però sí han de seguir una sèrie de normes: han de mantindre un aïllament social, és a dir, poden eixir, anar a comprar, a treballar, sempre que estiguin a soles o a distància de la resta dels companys i amb mascareta, però no poden acudir a esdeveniments socials ni ajuntar-se amb molta gen»t. I recalca: «És fonamental que entenguem que hem de reduir la interacció social perquè només així pararem la transmissió comunitària. Demanem molta precaució a la ciutadania perquè el virus continua entre nosaltres, i encara que estem vacunats, ens podem contagiar i podem contagiar».