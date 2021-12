Gómez demana «màxima precaució» en Nadal, recomana estabilitat en els contactes socials i desaconsella la mobilitat entre pobles

Alzira es manté en el nivell 3 d’alerta, amb 315 casos actius i una incidència acumulada de 679 per 100.000

Tota la població de 9 a 11 anys ha rebut la primera dosi pediàtrica, tret de les classes confinades

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, demana «màxima precaució» durant les pròximes festes de Nadal. Este matí, Salut Pública ha donat a conéixer les noves dades relatives amb la progressió de la pandèmia, una actualització que han seguit el primer edil i la regidora de Sanitat, Gemma Alós.

Alzira continua en estat 3 d’alerta, mentre que alguns pobles de la contornada apugen al nivell 4. Tots els municipis del Departament de Salut de la Ribera es troben per damunt dels 500 casos per 100.000 habitants d’incidència acumulada. En el cas d’Alzira, la xifra és de 679. En els últims catorze dies es comptabilitzen 315 contagis actius, en els últims 3 dies s’han detectat 84 nous casos.

Així les coses, Diego Gómez recomana evitar la mobilitat entre pobles i tractar de mantindre contactes el més estable possible, per a reduir el risc de transmissió dels contagis. D’acord amb les noves mesures, la mascareta és obligatòria també als exteriors i la regidora de Sanitat recorda que «cal respectar les mesures de seguretat». «La situació és molt pareguda a la que teníem la setmana passada: el risc és elevat, però encara no extrem. No obstant això, tenim per davant dues setmanes de celebracions, Nadal i Cap d’Any, per això demanem extrema precaució a tota la ciutadania. Ens ajuntarem amb la família, amb els amics, i hem de ser conscients que la incidència és molt elevada, la transmissió del virus és molt ràpida i, per això, hem d’extremar les precaucions i respectar les mesures de seguretat», insistix Gemma Alós.

La regidora recorda que: «Si tens símptomes, has de quedar-te a casa. Qualsevol símptoma. Amb la vacunació la simptomatologia ha canviat, ja no és tan evident com abans. No parlem de tos, no parlem de febre, per això, davant de qualsevol símptoma, el millor és telefonar el metge i quedar-se a casa aïllat. Recordem que els contactes estrets d’un positiu que s’han vacunat no poden fer vida normal: han d’evitar el màxim possible la relació amb altres persones perquè, com diem, la transmissió és molt elevada i pot ser que anem contagiant a la resta».

Els escolars de 5 a 8 anys, després de festes

En relació amb la campanya de vacunació escolar, tota la població d’entre 9 i 11 anys ha rebut ja la primera dosi de la vacuna anti COVID, tret de les classes que es trobaven confinades en el moment de la vacunació. Alós informa que «després de festes es reprendrà esta vacunació, se citaran els xiquets i les xiquetes que estaven confinats en el moment de la vacunació i començarà a vacunar-se els xiquets i les xiquetes d’entre 5 i 8 anys».

Les prioritats sanitàries per a les pròximes setmanes són subministrar la tercera dosi a les persones de més de 60 anys i, posteriorment, començar amb el següent grup d’edat (majors de 50 anys). «Als majors de 60 anys, se’ls continuarà citant i també s’habilitaran dies sense cita prèvia perquè els majors de 60 puguen rebre la tercera dosi», indica Gemma Alós.

Vacunòdroms a zones comercials

Salut Pública ha anunciat, també, que la pròxima setmana s’obriran tres punts de vacunació sense cita a les zones comercials de la comarca. A Alzira, el dilluns 27 de desembre, de 10 a 19 hores, hi haurà un punt de vacunació sense cita al centre comercial Carrefour. Altres municipis que comptaran amb este servei són Carcaixent i Cullera.