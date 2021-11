Gómez participa en l’obertura del curs 21-22 de la UNED Alzira-València, en el qual es recupera la presencialitat i la seu festeja el 50 aniversari

Connect on Linked in

L’alcalde diu que la universitat fomenta l’aprenentatge, l’autosuperació i l’esforç, «valors necessaris en la vida»

L’entitat crea una càtedra per a investigar l’envelliment intel·ligent i saludable i construirà una nova biblioteca

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, va participar ahir en l’acte d’obertura del curs 2021-2022 del Centre Associat Alzira-València de la UNED ‘Francisco Tomás i Valiente’. La cerimònia es va desenvolupar en la capella de la seu a València de la universitat pública a distància, on Gómez va coincidir amb la directora general d’Universitats de la Generalitat Valenciana, Pilar Ezpeleta, el vicerector de Centres de la UNED, Jesús d’Andrés Sanz, i el director del centre associat, Alejandro Cerdà.

L’alcalde d’Alzira va tindre ocasió d’agrair la invitació de la UNED per a participar en l’acte, com a ciutat seu de la universitat pública, i va destacar que este curs representa la recuperació de la presencialitat, no sols per a la inauguració, sinó també per a les activitats lectives i el contacte i la socialització entre alumnat i professors, «un motiu pel qual estem d’enhorabona». Gómez va incidir en el fet que la UNED representa «aprenentatge, autosuperació i esforç, valors que són necessaris per a la vida» i que, així mateix, és una entitat «arrelada al territori» i que «contribuïx a fer poble». Per a Alzira, va dir, comptar amb la UNED «suposa tot un prestigi», i confia en el fet que l’activitat d’este centre educatiu durant el present curs afavorisca la dinamització de la vida cultural de la localitat, que el pròxim 2022 serà capital cultural valenciana, una data que coincidix amb la celebració del centenari del Gran Teatre i del 50 aniversari de la creació del Centre Associat UNED Alzira-València.

L’objectiu de l’entitat educativa per a este nou curs és «consolidar el creixement d’alumnat, impulsar la renovació de les seues infraestructures i posar en marxa nous projectes d’investigació», segons ha destacat en un comunicat. I, en este sentit, Alejandro Cerdà va avançar que el centre universitari valencià està «iniciant un gran projecte de renovació d’infraestructures amb la construcció imminent d’un edifici que albergue, entre altres serveis, una nova biblioteca». Este espai –ha continuat– «és un eix vertebrador de treball, investigació, documentació i trobada cultural, i, consegüentment, és una prioritat en l’àmbit de la formació universitària. La seua actualització ens permetrà tindre unes instal·lacions concordes a un centre d’estudis universitaris, que complirà els paràmetres exigibles de qualitat i innovació que la societat ens demanda», ha asseverat.

En el seu discurs, Alejandro Cerdà ha recordat a tots els membres de la comunitat educativa afectats per la pandèmia i ha subratllat la labor duta a terme per la universitat per a assegurar el servei educatiu en un context de crisi sanitària. I ha anunciat la posada en marxa d’un projecte d’investigació centrat en l’envelliment actiu, un «gran projecte vinculat a la investigació i a l’excel·lència» que UNED Alzira-València s’ha marcat com a objectiu a través de la inauguració de la futura Càtedra d’Investigació i Tecnologia per a una experiència basada en dades d’Envelliment Intel·ligent, Actiu i Saludable.

Finalment, el director ha subratllat «l’obligació envers els ciutadans, que ens impedix detindre’ns complaentment en reptes aconseguits. Estem compromesos amb el temps que ens toca viure, i el deure d’avançar amb ell. Avançar en totes les direccions», ha conclòs.

En sintonia amb este anunci, la doctora Olga Santos Martín-Moreno, professora titular en el Departament d’Intel·ligència Artificial de l’ETSI Informàtica de la UNED, va pronunciar la lliçó inaugural, titulada «Envellint amb intel·ligència… artificial».