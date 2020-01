González Pons: “No podem callar davant els qui volen fer germinar els discursos de la segregació i l’odi”

Connect on Linked in

Bastidas, Barrachina i Dolón destaquen la importància del municipalisme i dels organismes provincials

Barrachina: “El PP ha de construir un relat, perquè som el partit no sols de l’ocupació sinó de l’eficàcia i la gestió”

L’europarlamentari Esteban González Pons ha assenyalat que aquest matí en la Interparlamentària del PPCV que “no podem callar davant els qui volen fer germinar els discursos de la segregació i l’odi”.

Esteban González Pons ha assenyalat en la seua intervenció que “si alguna cosa hem aprés de la història és que els virus de la política, com els de la salut, es transmeten amb facilitat. Hui tenim l’Espanya de les fronteres, enfront de l’Espanya dels ciutadans lliures i iguals. Els europeus li devem molt al Regne Unit. Europa és un lloc millor gràcies al Regne Unit. Per això costa pensar que són els britànics els qui hagen fet un pas arrere. El mercat a Europa no és la fi, és el mitjà. La fi és que els europeus no tornem a matar-nos pel nacionalisme. La unió és un mercat comú però sobretot és valors i principis comuns, el respecte a unes regles democràtiques compartides. El problema és que Regne Unit es va dels principis i valors que compartim. El perill és que s’inicie un procés que acabe per desintegrar la Unió Europea”.

L’europarlamentari popular ha assenyalat que “Regne Unit es va, però altres 27 països ens quedem i no podem fer marxa enrere. Qui crega que els dimonis d’Europa són coses del passat s’equivoca. Defensem el projecte comunitari. No callem mai més cap als qui fer germinar els discursos de la por, de l’odi i de la segregació. La bandera de la UE és també la nostra bandera, la de la democràcia espanyola”.

D’altra banda, la segona taula redona de la Jornada Interparlamentària del PPCV, sota el títol “Com ser útils als nostres alcaldes i portaveus”, ha sigut presentada per Elena Bastidas, qui ha destacat la importància del municipalisme i dels organismes provincials per a fer arribar el missatge a tots els racons de la província. “El PPCV és un gran partit que ha anat creixent amb el temps, que juga un paper fonamental i decisiu en la democràcia espanyola. Hem contribuït a protagonitzar les grans transformacions d’aquest país. Ara com ara som els únics capaços de frenar el pancatalanisme que vol imposar Compromís en la Comunitat Valenciana. Som l’únic partit que ha presentat llista en tots els municipis de la Comunitat”.

El president provincial del PP a Castelló, Miguel Barrachina, ha indicat que “segons la doctrina Oltra, la ciutat de València hauria d’haver sigut desconstruida després de la riuada del 57. L’esquerra té la capacitat de saber tirar la culpa de tot als altres. La nostra obligació és unificar el missatge. En sis mesos de govern botànic, acumulen tants errors que guanyaríem per incompareixença del contrari perquè no treballen i molts dels seus votants ja no confien en ells. Hem de construir un relat, perquè som el partit no sols de l’ocupació sinó de l’eficàcia i la gestió”. Barrachina ha posat com a exemple la sanitat, “que no funciona malgrat que ara tenen 5.000 milions d’euros més, perquè no saben gestionar i el seu fort és el sectarisme”.

Per part seua, el president provincial del PP Alacant, Eduardo Dolón, ha indicat que “el PP ha de liderar els grans debats com el sanitari perquè no saben gestionar. A Alzira per exemple encara que hi ha més professionals, les llistes d’espera creixen i costa més diners. Quan parlem del passat, el PP és el gran transformador del nostre país que es dedica a solucionar les atzagaiades d’uns altres. A més, és molt important que tinguem capacitat d’autocrítica”, ha conclòs.