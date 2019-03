Gràcies a IDEA, 165 persones han trobat un treball en el 2018

Print This Post

Des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència IDEA han avaluat els resultats de l’Agència de Col·locació municipal. En total, s’han tramitat 165 contractes de treball de les ofertes de les empreses que han col·laborat amb aquest servei. A més a més, s’han format en 69 cursos de formació professional 433 alumnes, donant oportunitats a centenars de persones a l’atur en el 2018. Aquestes dades dupliquen les del 2015, on es formalitzaren 81 contractes o multipliquen per 5 les dades del 2012 (24).

Segons Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “s’ha passat de gestionar 1.500.000 euros en el 2015 a més de 5 milions en l’any 2018, és la major dotació de recursos que s’ha destinat mai per part de l’ajuntament d’Alzira a polítiques de formació i de treball. Això ha contribuït a la reducció de l’atur en la nostra ciutat: de més de 5.000 persones en els moments més àlgids de la crisi, a 3.200 persones. Però, sobretot, a donar oportunitats a 165 persones que han tingut un contracte.”

Per mitjà de l’Agència de Col·locació es gestionen ofertes de treball per part d’empreses i sol·licituds de treball per les persones que busquen feina, i està reconeguda pel Sistema Nacional de Empleo. Aquestes demandes i ofertes poden ser gestionades des del portal d’ocupació, que es posà en marxa en el 2017: ideaalzira.portalemp.com, que permet a empreses i usuaris/àries gestionar els seus perfils i inscriure’s.

Recordem que l’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, ha gestionat un volum total de 5.116.500 euros en tot el 2018: 1.600.000 euros en programes d’ocupació, 1.500.000 en formació o quasi 500.000 en projectes europeus; més de 3.500.000 euros han estat aportacions de fons europeus, estatals, autonòmics i provincials, a més d’una aportació municipal de 1.600.000 en programes propis.