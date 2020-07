Gràcies a la campanya #KilosdeSolidaridad, una iniciativa de Cadena SER, LOS40 i Cadena Dial juntament amb Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja

Connect on Linked in

Creu Roja distribueix 63.190 quilos d’aliments per a famílies en dificultat social a la província de València

https://flic.kr/p/2jjeviy

Aquesta iniciativa, desenvolupada del 25 al 28 de juny en més de 200 hipermercats Carrefour, va comptar amb la col·laboració de més de 2.000 voluntaris de la companyia i 6.000 de Creu Roja i amb la participació activa dels professionals de Cadena SER, ELS 40 i Cadena Dial

A la província de València, la campanya supera els 63.190 quilos d’aliments en un total de 12 supermercats Carrefour. Han participat 347 persones voluntàries de 21 assemblees locals en diferents torns.

Creu Roja distribuirà durant els pròxims mesos 1.139.000 quilos d’aliments a favor de més de 14.200 famílies en dificultat social, gràcies a la campanya #KilosdeSolidaridad.

Aquesta campanya, desenvolupada per Cadena SER, LOS40 i Cadena Dial juntament amb Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja, ha aconseguit recollir un total d’1.139.000 quilos d’aliments a favor de més de 14.200 famílies en situació de vulnerabilitat del país. Una quantitat que contempla els 100.000 quilos d’aliments donats directament per Carrefour i la seua Fundació per a l’arrancada de la campanya. Una aportació, que ve a reforçar el sostingut compromís de la companyia amb les persones més vulnerables i que durant aquesta pandèmia, i tan sols a través de la col·laboració amb Creu Roja, ha donat com a fruit l’assistència a més de 10.000 afectats/as de diferents zones d’Espanya.

L’objectiu de la iniciativa #KilosdeSolidaridad, celebrada del 25 al 28 de juny en més de 200 hipermercats Carrefour de tota Espanya i en la qual van col·laborar 2.000 persones voluntàries de la companyia i 6.000 de Creu Roja dins del seu Pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19, no sols consistia a aconseguir la major quantitat d’aliments possible per a pal·liar la situació d’emergència dels més afectats per la crisi econòmica del COVID-19. També pretenia, a través de les tres emissores de la SER i els seus professionals, visibilitzar la difícil situació a la qual s’enfronten milers de famílies al nostre país i fomentar la participació entre els seus oïdors.

Per això, grans figures de la ràdio van realitzar els seus programes des de diferents hipermercats Carrefour de tota Espanya, on a més de demanar la donació d’aliments, van actuar com a voluntaris i van conéixer de primera mà com és la labor social que desenvolupen Creu Roja i Carrefour. A més, van tindre l’oportunitat d’entrevistar els clients que s’acostaven a aquests centres, als directors d’aquests, així com als col·laboradors i voluntaris de Creu Roja.

Creu Roja està treballant actualment en la preparació dels diferents lots alimentaris per a iniciar la distribució a través de les seues seus locals en tot el territori.