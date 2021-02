Gràcies a la moció del Partit Popular, Alzira bonificarà el 50% de l’IBI a qui instal·le plaques solars

Print This Post

Lluitar contra el canvi climàtic es fa amb propostes com les del PP i no amb la inacció del nostre equip governant (Compromís-PSOE)

El Partit Popular d’Alzira va presentar una moció en el ple d’aquest mes de febrer de 2021, sol·licitant que es bonifique el 50% de la quota íntegra de l’Impost de Béns immobles destinat a tota mena d’immobles en el qual s’instal·len sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense límits de duració. La moció va ser aprovada per unanimitat del ple i haurà de fer-se efectiva modificant l’ordenança corresponent.

Considerem necessari que l’Ajuntament d’Alzira augmentara el compromís de millorar les condicions d’accessibilitat a la eergíaía fotovoltaica a la ciutat, amb la finalitat de promoure l’ús d’aquest recurs per a lluitar contra el canvi climàtic.

El compromís per a lluitar contra el canvi climàtic necessita de propostes reals i no de propaganda partidista com la que realitza el nostre bipartit governant (Compromís-PSOE).

Des del partit Popular continuem esperant respostes respecte a la nostra petició dels informes tècnics dels 12 projectes de mobilitat per a Alzira que van presentar el passat 25 de setembre i també respecte a l’aplicació d’algun pla directori per a la nostra ciutat.



Alzira necessita de mesures efectives contra el canvi climàtic i en això hem d’estar junts totes les forces polítiques de la ciutat.