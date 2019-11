Gràcies a les targetes socials implantades en Alzira en 2015, 5551 alzirenys i alzirenyes utilitzen el transport urbà gratis.

Connect on Linked in

Una iniciativa que té com a objectiu afavorir i fomentar l’ús del transport urbà.

Gràcies a la Targeta Social que va implantar en 2015 des de la Regidoria de Serveis Urbans d’Alzira, quasi sis mil alzirenys i alzirenys utilitzen gratuïtament el transport urbà.

L’objectiu marcat en un principi va ser afavorir, per un costat, i fomentar, per l’altre, l’ús del transport urbà entre els joves, per tal de sensibilitzar-los davant l’impacte ambiental i conscienciar-los que cal ser una ciutat on es prioritzen els criteris de sostenibilitat i consciència de l’interés col·lectiu. La targeta social també va nàixer amb la finalitat d’ajudar a les famílies amb menys recursos de la nostra ciutat.

Els criteris per a poder sol·licitar-la des de la seua creació no s’han vist modificats, per tant poden accedir a ella: les persones els ingressos individuals de les quals (referits a la renda per càpita de les persones físiques) no supere la quantia establida del salari mínim interprofessional referit a l’any de la sol·licitud (12.600 euros en 2019) o renovació i publicació per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i, a més, que acrediten la seua residència efectiva al municipi d’Alzira i el seu empadronament amb una antiguitat de dos anys.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea de Serveis Urbans ha realitzat una valoració positiva d’esta iniciativa que ha aconseguit fomentar l’utilització del transport públic a la nostra ciutat entre els joves i les famílies amb menys recursos. Vistes les bones xifres, quatre anys després de la seua implantació, es continuen expedint la targeta social a tot el veïnat que la sol·licita i s’acredita que s’ajusta als criteris establits per a ser posseïdor d’aquesta.