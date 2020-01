Gran acceptació de l’oferta presentada per Alzira a FITUR

Connect on Linked in

Alzira ha estat present, un any més, a la Fira Internacional de Turisme FITUR celebrada a Madrid. Un aparador on s’ha donat a conéixer la ciutat i la seua oferta turística, festiva, cultural, patrimonial i gastronòmica. A més, s’ha potenciat Peke Turisme, la nova oferta turística per als més menuts i les famílies que tanta acceptació ha tingut a la nostra ciutat. Així també s’ha realitzat una labor de camp amb reunions de treball amb expositors i operadors turístics, on s’ha obtingut informació per realitzar noves iniciatives turístiques i projectes innovadors per fomentar i ampliar l’oferta turística.

Els participants en esta fira han pogut gaudir de les dues declaracions de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat que té la ciutat, com són les Falles i la Tamborada. Acompanyades per la regidora de Turisme, Isabel Aguilar, les Falleres Majors d’Alzira, Alba Carrió i Claudia Dolz, van visitar els diferents pavellons de FITUR per tal de donar a conéixer les falles d’Alzira i van afavorir la riquesa de la indumentària valenciana i les nostres tradicions.

La Setmana Santa també va estar representada pels seus tambors, els quals van enlluernar amb una desfilada i una exhibició de tocs, on tamboriners i tamborineres van fer ressonar els seus bombos i tambors. Aguilar va donar l’enhorabona i va agrair a Ángela Alfonso, directora de la banda, i a Vicent Fàbregues, president de la JHHCC, la labor realitzada pels tambors d’Alzira.

Una altra de les actuacions que van tindre lloc a FITUR va ser la realitzada per la Societat Musical d’Alzira (SMA). Els músics alzirenys van tocar diferents pasdobles al voltant dels taulells turístics i finalitzaren dalt de l’escenari, on van interpretar València. Esta és la primera vegada que la SMA ha participat d’esta fira de turisme. També la Coordinadora de Festes de Barris i Partides va donar a conéixer el caràcter festiu de la ciutat en arribar l’estiu.

L’oferta patrimonial també va estar present amb les presentacions i difusió de les ruïnes del monestir de la Murta, el MUMA, el Museu Faller i la Casa d’Alós. La reganyà i l’espardenyà van servir per a complementar la participació d’Alzira en esta fira internacional amb una degustació dels productes típics de la nostra gastronomia.