Gran festa fallera amb la gent major de Picassent

Les persones que participen dels cursos i tallers de la Regidoria dels Majors celebraren, ahir per la vesprada, la seua festa fallera al Centre de Convivència

Una efemèride local molt important ha sigut enguany la protagonista en la falla creada i muntada per les persones que participen dels cursos i tallers de la Regidoria dels Majors. I és que enguany, la Societat Artístico Musical Picassent compleix 100 anys i els nostres majors han volgut homenatjar en el seu monument esta fita tan important. Per això, diversos ninots, alguns d’ells vestits amb la indumentària original, i la reproducció integra de la façana de la seu social del Musical, entre altres elements, han donat color i forma a este monument, fruit del seu treball.

Durant la jornada, un grup de músics d’esta societat ja centenària, varen voler amenitzar una vesprada de festa i molta celebració. Tot seguit, es varen servir més de 400 racions de xocolata i bunyols per a totes les persones assistents en la tradicional xocolatà que com cada any té lloc al Centre de Convivència.