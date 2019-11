Gran fi de festa de la Setmana Cultural del Centro Andaluz d’Almussafes

Connect on Linked in

Ahir, diumenge 17, es va dur a terme la clausura de la commemoració amb una eucaristia, un dinar i una representació teatral



Excel·lent acollida per part del col·lectiu a l’agenda d’activitats desplegada des del dilluns 11

La Setmana del Centro Cultural Andalúz d’Almussafes va finalitzar ahir, diumenge 17 de novembre, amb una jornada festiva que va incloure una missa rociera, un dinar i la representació del sainet ‘La real gana’. L’entitat va posar una vegada més en valor les seues tradicions durant set dies amb una programació en la qual es van bolcar els seus integrants.



Més de 200 persones van participar ahir, diumenge 17 de novembre, en el dinar de germanor amb el qual es va clausurar la Setmana Cultural Andalusa d’Almussafes. Després de sis dies amb nombroses propostes relacionades amb el teatre, la literatura, la dansa, la història i el folklore, el Centre Cultural Andalús de la localitat va celebrar la jornada més important de tota la commemoració.



A les 12 hores, i després de recórrer en cercavila el trajecte que separa la seu de l’entitat i el temple parroquial, es va dur a terme una eucaristia rociera en la qual va cantar el cor ‘A l’Alba’, integrat per membres de l’associació. En finalitzar la cerimònia religiosa es van oferir diferents balls a la Verge en la Plaça Major.



Posteriorment es van traslladar novament a la seu de l’entitat, situada just abans de l’entrada al nucli urbà pel sud. Allí van compartir un multitudinari dinar en el qual el plat principal va ser la paella. La representació del sainet ‘La real gana’ i el castell inflable instal·lat per al públic infantil van marcar el final de la programació, en la qual han comptat amb el suport i la presència d’alguns regidors de la corporació municipal.



Durant la setmana hagut temps per a inaugurar una exposició sobre les reines de l’entitat i una altra sobre el centre i la seua gent, desenvolupar una masterclass sobre flamenc per a principiants i una altra sobre sevillanes, representar obres teatrals, contes i espectacles de ball, compartir jocs de taula i homenatjar les reines d’Andalusia que han passat pel centre.