Graners de Creació genera noves oportunitats per als creadors d’arts escèniques amb el suport del programa ‘Cultura Resident’ de la Generalitat

Graners de Creació presenta la primera trobada ‘Rutes Internacionals’ i els projectes seleccionats per a les residències de 2020

‘Rutes Internacionals’ reuneix a València responsables de residències escèniques internacionals amb l’objectiu de crear una xarxa internacional d’intercanvi entre residències creatives

El programa de residències per a creadors de la Generalitat ‘Cultura Resident’ col·labora en aquesta iniciativa en la qual participen residències d’Alemanya, Romania, Itàlia, Noruega, Xile, Barcelona i València

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyat per la coordinadora artística de la sala La Mutant, Marta Banyuls, i els coordinadors de Graners de Creació, Jacobo Pallarés i Maribel Baiona, ha presentat aquest matí la primera trobada ‘Rutes Internacionals’ i els creadors seleccionats per a les residències de Graners de Creació en 2020.

La trobada ‘Rutes Internacionals’ reuneix responsables de centres de residències escèniques internacionals amb l’objectiu de generar una xarxa d’intercanvis entre creadores i creadors en residència del projecte valencià Graners de Creació i altres centres.

Organitzat per Graners la iniciativa es realitza amb el suport d’Acció Cultural – Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, el Consorci de Museus, a través del seu programa ‘Cultura Resident’, a més de l’Institut Valencià de Cultura.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha recordat que “fa dos anys vam posar en marxa el primer programa de residències per a creadors promogut per la Generalitat, una proposta que per primera vegada activava una xarxa de residències artístiques en el territori valencià, sota la marca ‘Cultura Resident’”.

Pérez Pont ha afegit que “el projecte del qual s’han beneficiat ja més de 60 creadors ha anat sumant esforços i unint-se a altres iniciatives que, com Graners de Creació, sorgeixen del mateix sector creatiu valencià i obri entre tots noves oportunitats com són les Rutes Internacionals. A través de ‘Cultura Resident’ cinc creadors han desenvolupat els seus projectes a Hèlsinki, Ginebra, Praga, Santiago de Xile i Taipei. A aquests esperem que se sumen des de Graners de Creació ara també noves propostes sorgides d’aquestes trobades amb residències a Alemanya, Itàlia, Romania o Noruega, entre altres”.

La trobada se celebrarà el 27 i 28 de novembre a La Mutant (biblioteca de Las Naves) i a la Sala 7 del Teatre Rialto de València.

Participen set espais internacionals representats per: David Marín, director de Nau Ivanow (Espanya), Alessia Ercoli, responsable de Projectes de Residències Artístiques de Marche Teatro (Itàlia), Nathalie Sensevy, responsable de Projectes i de Comunicació de Schloss Broellin (Alemanya), Alexa Bacanu, responsable de Projectes de Reactor Cluj (Romania), Valeria Giuliani, responsable d’Organització de Nuovo Teatro delle Commedie (Itàlia) i Rodrigo Zarricueta, director de Teatro Puerto (Xile).

Els set espais tenen projectes molt diferents i residències artístiques heterogènies: des de les característiques dels seus espais físics (la seua ubicació i el seu context artístic i social, el nombre de residents que pot acollir o la duració de l’estada) fins a les línies artístiques dels seus projectes (les temàtiques i llenguatges que treballen, els tallers de trobada amb artistes locals o les possibilitats per a compartir el treball). En definitiva, una heterogeneïtat que es pot adequar als diferents processos creatius que necessiten els creadors.

Seguint la línia conceptual de treball en Graners de Creació, el seu equip de mediació ha creat dinàmiques de treball específiques per a facilitar el diàleg entre les residències, els creadors i els representants culturals. L’objectiu de les reunions és crear un pensament creatiu i visual, i facilitar així l’intercanvi d’idees, propostes i les relacions entre els participants.

La qüestió fonamental de reflexió a la qual intentarà donar resposta la trobada serà: és possible establir una xarxa de residències internacionals amb unes condicions que realment protegeixen i cuiden dels artistes i els seus processos? A partir d’ací, s’espera que aquesta trobada siga un primer pas per a construir un projecte que realment done el suport que els artistes i els seus processos creatius necessiten.

Graners 2020: +risc+desafiaments

Enguany han sigut seleccionats tretze projectes entre el més de mig centenar de propostes arribades des de tot el nostre territori. Després de la fructífera experiència de l’any 2019 amb dotze peces desenvolupades i presentades al públic, aquesta nova edició de Graners incorpora millores en el dia a dia del treball dels creadors, en la relació entre creadors i les sales participants en el projecte i en la dotació econòmica als residents.

Graners de Creació ha fet èmfasi, una vegada més, a seleccionar projectes amb una alta dosi de creativitat i risc; i aposta per propostes compromeses i que desenvolupen nous camins en les arts escèniques.

Els llocs de treball per als residents són: Teatro Círculo, Sala Russafa, Sala Off, el TEM, la Rambleta, Espacio Inestable, Carme Teatre, Teatre del Raval, Sala Ultramar i en aquesta edició s’incorporen dos espais nous: BenAmil, residència rural d’artistes i La Mutant. A més, també participen el Festival 10 Sentidos, el Festival Valencirc, Dansa València, Circuito Bucles, Russafa Escènica i Festival Cabanyal Íntim.

Els creadors seleccionats per a realitzar la seua proposta al llarg del 2020 són: Migro Danza, Teatro Iberia, Teatre Corrent, Anna Albaladejo, Begoña Tena, Cia. La Negra, Cia. Nerval, Arritmados Cia Circ, Lucía Jaén, Paula Serrano, Jorge Picó i Christine Cloux, La Difunta i Compañía Sonora.