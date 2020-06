Grup Ciutadans Alzira,Article d’Opinió: Els felins de la piscina

Connect on Linked in

Clara E. Aledón, regidor del Grup Ciutadans Alzira:

Recentment la colònia felina de la piscina municipal ha donat molt a parlar, alguna cosa que era totalment previsible ja que des de fa anys els gats habiten en aquest espai de titularitat pública. No obstant això, una vegada més, a la Regidoria de Sanitat li ha agafat l’assumpte de improvisto. Ha quedat palés amb les solucions, mancades de tota lògica, preses sobre aquest tema.



En primer lloc, si abans de decidir sobre els mininos, hagueren consultat amb professionals de l’àrea, a un etòleg i a algun veterinari, i a més hagueren tingut en compte les seues indicacions, hagueren sabut que la solució no era la de reubicar als gats deixant lliure la colònia.



Això no resol el problema perquè arribaran uns altres que l’ocuparan en el seu lloc. Sobretot quan el canvi és a un solar pràcticament desert, mancat d’ombra per al sol i resguard per a la pluja. A causa del caràcter territorial d’aquests animals, encara que es reubiquen tendiran a tornar a la seua colònia d’origen i més quan el seu nou espai no és millor. Molt i molt ràpidament ha de canviar aquest espai per a aconseguir amb èxit una reubicació immediata.



En un altre ordre de coses; però no menys important, si a més hagueren consultat a experts jurídics en la matèria, s’hagueren adonat des del principi del mal plantejament de la “solució”.



D’una banda, s’hauria pogut adequar un espai per a tindre controlada la colònia en el lloc on estaven sense que pogueren accedir a la zona de la piscina i al terreny de joc del camp de futbol que utilitzen els usuaris. S’hauria d’haver fet establint límits i acompanyant-ho d’una modificació de l’Ordenança Municipal que permetera la presència d’aquests animals en casos puntuals i, per descomptat, complint uns requisits com el registre de la colònia dins d’un espai de titularitat pública.



D’aquesta manera, s’evitaria un xoc entre els criteris establits per Salut Pública i l’existència de la colònia felina alhora que el Consistori demostraria que, si es vol, és possible aconseguir un equilibri en la convivència entre persones i animals respectant-se els uns als altres.

D’altra banda, no ens oblidem que estem parlant de gats ferals en colònies. Per això, no es pot tancar el solar com es pretén. L’adaptació ha de preveure accessos perquè els animals puguen eixir de la instal·lació amb total llibertat.



A més, una altra gran fallada de la mal anomenada solució, és que s’estan mesclant ous amb caragols ja que jurídicament no és el mateix una colònia que un refugi, una protectora o un centre de recuperació. Aquests últims sí que són instal·lacions tancades i, precisament per ser-ho, la Llei els exigeix un nucli zoològic, personal contractat i veterinari adscrit.



En conclusió, en data de hui a Alzira tenim una colònia, que serà desallotjada i que progressivament una altra ocuparà el seu lloc tornant a plantejar-se el mateix problema, i un solar que molt ha de canviar perquè un animal vulga romandre ací més de cinc minuts. És difícil que no es vaja si és totalment lliure i ningú ho pot retindre. En definitiva, una vegada més, una altra oportunitat perduda per a fer bé les coses en matèria de protecció i benestar animal, i uns animals que ho tornaran a patir.