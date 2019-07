Connect on Linked in

El Centre Juvenil El Passatge a Alaquàs es va convertir el passat dissabte en punt de trobada per al grup de música “Goog for a Girl”. Tessa, Caroline, Daria, Noémi, Laura (Holanda), Larissa (Alemanya) i Teresa (veïna d’Alaquàs) tenen en comú la passió per la música i conformen aquest conjunt que es va formar quan les components van coincidir a les sessions de “pop bands” organitzades per l’associació cultural d’estudiants CREA, a Amsterdam.