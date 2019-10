Grup Rex consolida les seues jornades de portes obertes amb la seua ‘VII Openday’.

Connect on Linked in

Més de 1.000 convidats i mitjans de comunicació s’han reunit en els salons Rex Natura.



Novament, i amb aquesta ja són set les edicions, GRUP REX, ha organitzat una jornada de portes obertes en les seues instal·lacions de REX Natura d’Alzira. Una cita anual que ja va camí de convertir-se en tradició, i que consolida el caràcter innovador i l’orientació al client de l’empresa.

Espais renovats d’última tendència.



La novetat enguany per a tots els assistents ha sigut la completa renovació dels seus espais en REX Natura. Fausto ha destacat que ‘hem canviat tota la il·luminació de les sales i li hem donat un toc vintage, substituint el sistema que teníem per un sistema LED. També hem revestit amb bandes de fusta i tons càlids les parets’. Al mateix temps que ‘hem incorporat molta planta natural en tots els espais, tant en vestíbul com en sala, la REX Natura ha de ser naturalesa’. Calidesa, lluminositat i modernitat s’han conjuminat per a donar forma a les autèntiques Rexperiencias.



Fausto Clemente García, gerent de GRUP REX i servei d’àpats oficial circuit Ricardo Tormo, ha destacat l’àmplia ‘assistència d’amics, convidats i mitjans de comunicació. Enguany a més registrant-se prèviament han pogut fer la reserva per a celebrar el seu pròxim esdeveniment amb nosaltres i obtindre magnífics descomptes.’



El ‘showroom’ de Grup Rex és conegut per ser un esdeveniment en què tots els assistents poden assaborir exquisits plats, i conéixer en profunditat els seus serveis.



‘Som els millors perquè comptem amb els millors’

Fausto Clemente, ha assenyalat que el seu ‘secret per a l’èxit és la seua orientació al client, oferir-los el millor servei perquè el seu dia especial el recorden com a perfecte’. Ha afegit que ‘el més important, és que comptem amb excel·lents proveïdors que ens ajuden al fet que nostres Rexperiencias siguen úniques’.



Tots els assistents han pogut xarrar i conéixer a tots els proveïdors amb els quals s’envolta Grup Rex, un contacte en primera persona per a donar-li forma al seu pròxim esdeveniment. ‘Els ajudem donar-li forma als seus somnis, i la nostra xarxa de proveïdors ens brinden qualitat i un excel·lent servei, són de la nostra màxima confiança’, ha recalcat Fausto Clemente.



Cada any els assistents han pogut realitzar un recorregut per diferents espais dels salons REX Natura, comptant amb animació, música, còctels, degustacions de servei d’àpats variat i fins i tot s’ha realitzat un sorteig de premis i descomptes en pròxims esdeveniments. Una gran mostra de serveis s’han reunit en el showroom: joieria, vestits, cellers, decoradors, wedding planner, fotografia, maquillatge, música, audiovisual, etc. A més, enguany ajunte l’empresa de la Ribera, Nítida, especialitzada en higiene professional, s’ha presentat Signature un projecte conjunt de aromaterapia, tota l’essència de GRUP REX en una fragància.



Grup Rex, ha comptat aquesta nit amb un equip humà de més de 150 persones que han guiat a tots els assistents a través d’un recorregut programat. Enguany el vaixell almirall ha sigut la presentació de la remodelació que s’ha emportat cap en els salons. Avantguarda, modernitat i calidesa sota el mateix emblema. Un any més GRUP REX, es consolida com un referent del seu sector a la Comunitat Valenciana.