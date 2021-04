Guadacoop impulsa el paper de la dona en la presa de decisions amb un consell paritari

Dimarts passat 30 de març de 2021, Guadacoop va aprovar en Assemblea la renovació de part del seu Consell Rector, aconseguint per primera vegada en els més de 100 anys d’història de la cooperativa la paritat del Consell, en quedar aquest integrat per cinc homes i cinc dones.

En paraules del president de l’entitat, Juan José Gimeno, “no és una qüestió de contingents sinó de la vàlua de les persones. La cooperativa compta amb una massa social i una plantilla integrada per homes i dones i el que es valora arribat el moment de renovar el Consell o l’equip professional, sempre de manera objectiva, és el que la persona aportarà al càrrec”.

Aquesta filosofia, en la qual preval la igualtat d’oportunitats, ha donat peu a la formació d’aquest Consell històric per a Guadacoop, una fita que posa en relleu un major accés de la dona a llocs de presa de decisions dins del sector agroalimentari, el principal òrgan del qual de govern, el Consell Rector, sol estar configurat majoritàriament per homes.

Aquesta nova formació incideix al seu torn en la configuració de la Rectora de Ribercamp, la cooperativa de segon grau que Guadacoop i la cooperativa “Sant Bernat” de Carlet van crear fa un any amb l’objectiu d’integrar les OPFH de les dues entitats, unint les produccions dels seus socis amb l’objectiu d’optimitzar la gestió i els processos productius.

Així, el Consell de Ribercamp queda integrat per tres dones i cinc homes. El seu president, Álvaro Nogués, que també presideix la cooperativa “Sant Bernat” de Carlet, ha animat a les agricultores a formar part dels Consells de les cooperatives locals i aportar la seua experiència.

