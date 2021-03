Guadalupe Rodríguez, nova regidora d’Ocupació, Participació Ciutadana i Mercat de l’Ajuntament de Godella

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Guadalupe Rodríguez va prendre possessió com a regidora de l’Ajuntament de Godella en el ple ordinari celebrat en la vesprada d’ahir amb la presència de tots els grups municipals amb participació en el Consistori. La nova regidora dirigirà les àrees d’Ocupació, Mercats i Participació Ciutadana.

Després de la dimissió de Natalia Garrido, Guadalupe Rodríguez completarà el grup municipal socialista després de la presa del càrrec en el saló de plens. La millora de les condicions epidemiològiques ha permés que esta sessió es realitze de manera presencial i la nova regidora es presente en societat davant la resta de companys del ple.

Lupe Rodríguez, que regenta un comerç local a Godella, ha explicat que afronta “un gran repte” i que està “molt il·lusionada per formar part del Consistori”. “És un gran honor ser regidora al teu poble i, encara que he de reconéixer que estic un poc nerviosa, treballaré i aprendre per a complir amb la responsabilitat que assumisc”.

Finalment, Rodríguez va assegurar que esta nova aventura que emprén ara dirigint les àrees d’Ocupació, Participació Ciutadana i Mercat serà “una experiència molt enriquidora i en la qual aprendré molt”.