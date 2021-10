Guadassuar celebra el 9 d’Octubre amb actes presencials i un homenatge a la ciutadania

Print This Post

L’Ajuntament de Guadassuar ha acordat per unanimitat atorgar el Guardó d’Honor 9 d’Octubre als tractoristes voluntaris per ajudar en la lluita contra la COVID-19

Guadassuar torna a celebra el 9 d’Octubre, després que el 2020 només se celebrara un acte reduït amb l’entrega de la corona de llorer a la placa commemorativa de Jaume I. Però, enguany, amb l’obertura de les restriccions per la COVID-19, es realitzarà la tradicional cercavila amb balls i músiques tradicionals, entrega de la corona de llorer i concert de la banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar.

La corporació municipal va acordar el passat dijous 30 de setembre, en sessió plenària, atorgar per unanimitat el Guardó d’Honor 9 d’Octubre als tractoristes voluntaris de Guadassuar que durant la pandèmia van eixir al carrer per ajudar en la lluita contra la COVID-19. Aquest és el més alt reconeixement que es concedeix anualment, amb motiu de la festivitat del poble valencià, després d’una consulta a les associacions locals i l’aprovació plenària de l’Ajuntament de Guadassuar.

La voluntat de l’Ajuntament és reconéixer l’esforç col·lectiu del poble en l’actual pandèmia per la seua entrega, professionalitat i humanitat. Per eixe motiu, enguany s’ha volgut fer un cartell especial, realitzat per l’artista local Pepa Roig, baix l’eslògan ‘La nostra solidaritat’.

Els actes del 9 d’Octubre començaran a les 18.00 hores amb una cercavila, que eixirà des de la plaça Major fins al carrer Jaume I, acompanyada de l’Associació de Dolçaina i Tabal de Guadassuar (ADiT), el Grup de Danses ‘Bolero de Guadassuar’, la muixeranga ‘la Carabassota’ i la banda de la SUM Santa Cecília de Guadassuar. En arribar la comitiva a la plaça de la Llibertat es llançaran salves en record de les víctimes de la COVID-19. En acabar, es realitzaran balls i músiques tradicionals en el carrer per finalitzar amb l’entrega de la corona de llorer a la placa commemorativa a Jaume I i la interpretació de l’himne de Guadassuar per la banda de música.

A les 20.00 hores es realitzarà el tradicional concert del 9 d’Octubre a la plaça Major a càrrec de la banda simfònica de la SUM Santa Cecília de Guadassuar, i en el descans del concert s’entregarà el Guardó d’Honor 9 d’Octubre. Si la previsió climatològica és desfavorable aquest acte se celebrarà a l’auditori municipal.

‘S’entrega aquest màxim reconeixement als tractoristes voluntaris de Guadassuar per la seua solidaritat demostrada durant els pitjors dies de la pandèmia i com a figura representativa d’eixe esforç col·lectiu de tot el poble de Guadassuar per poder eixir d’aquesta’, assegura Salvador Montañana, Alcalde de Guadassuar.

‘És un regal poder retrobar-nos en els carrers del poble amb caràcter festiu per retre un merescut reconeixement al personal treballador dels grups essencials i també especialment a tota la ciutadania en general pel seu seny i paciència’, afig Josep Martínez, regidor de Festes i Govern Obert.