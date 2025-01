Guadassuar celebra el dia de Sant Vicent de la Roda amb devoció i festa

Guadassuar ha celebrat el dia del seu patró Sant Vicent de la Roda amb gran alegria i devoció. Un dia en què els actes religiosos es complementen amb l’ambient festiu, després de la inauguració oficial de la Fira del Porrat.

Així, a les huit de la vesprada té lloc la tradicional processó en honor a Sant Vicent Màrtir, encapçalada pels representants eclesiàstics i institucionals i seguida dels màxims exponents de la festa, familiars i amics i amigues.

La processó va eixir de l’Església de Sant Vicent Màrtir i va seguir el recorregut habitual al so de la dolçaina i el tabal i de la banda de música de Guadassuar. Els Festers de Sant Vicent i les Festeres de la Divina Aurora lluïen les seues millor gales per honrar el patró, que anava tancant la processó. Després de retornar el sant a l’Esglèsia, on es cantaren els gojos al patró, la jornada va concloure amb un impressionant castell de focs artificials.

El dia de Sant Vicent va comptar també amb les salves que donaren el tret d’eixida a la celebració, la missa major i una multitudinària mascletà. Les festes han continuat amb els actes en honor a la Divina Aurora i les activitats de la fira per a tota la família com la grangeta d’animals, el passeig d’oques o el vol d’aus rapaços. Així, Guadassuar encara ja la recta final de les seues festes de gener.