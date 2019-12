Print This Post

Els i les participants podien formar part si aportaven aliments per als i les més necessitades.

La localitat de Guadassuar s’ha disfressat i ha eixit a còrrer per una bona causa. Ha celebrat una cursa nadalenca on l’únic requisit ha estat a aportar aliments per als i les més necessitades.

Xiquets, xiquetes, pares, mares, iaios i iaies s’han llançat a participar en aquesta cursa.