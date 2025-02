Guadassuar continua amb les obres del final de la Gran Via

Guadassuar continua un projecte d’obres al final de la Gran Via, concretament en l’àrea que connecta amb el Col·legi de Sant Francesc, que es va iniciar en l’anterior legislatura. Aquestes actuacions han sigut reforçades amb una aportació de 120.000 euros de fons propis per a garantir la seua finalització en condicions òptimes d’ús i accessibilitat per a tots els veïns i veïnes.

L’objectiu de l’actuació és millorar la zona i facilitar la connexió amb el col·legi, creant un espai més segur i accessible per a la ciutadania. Amb aquestes obres, Guadassuar continua apostant per la millora de la seua infraestructura urbana, en favor d’una major integració i qualitat de vida per a tots els ciutadans.

L’alcalde ha destacat que es tracta d’unes obres previstes des de fa temps i que ara, amb aquests fons, es poden dur a terme de manera efectiva, garantint una millor qualitat de vida als veïns i a les famílies que utilitzen aquesta zona de forma quotidiana.