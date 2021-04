Guadassuar inicia l’elaboració del Pla Urbà d’Acció Municipal (PUAM) amb participació ciutadana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El PUAM de Guadassuar pretén recopilar i implementar els objectius de l’Agenda 2030 mitjançant una estratègia d’aplicació local que serà fruit de la reflexió i l’acció col·lectiva

L’Ajuntament de Guadassuar ha començat a treballar en l’elaboració del seu Pla Urbà d’Acció Municipal (PUAM), un document de planificació estratègica que, des de l’àmbit local, pretén recollir i aplicar els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i que servirà per a continuar caminant cap a l’assoliment d’un poble més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible.

En conseqüència, el PUAM es planteja amb la vocació de transformar els espais i àrees municipals, però amb la particularitat fonamental de generar, en el seu desenvolupament, diferents processos de participació ciutadana, debat i diàleg entre la ciutadania i els agents socials per tal de materialitzar, així, una confecció futura de la població producte de la reflexió i l’acció col·lectiva. Per aquest motiu, amb la voluntat de definir les línies estratègiques d’actuació municipals, s’ha posat en marxa una enquesta ciutadana, dirigida al veïnat de Guadassuar, que podran d’aquesta manera formar part d’aquest Pla amb les seues propostes i idees.

Al respecte, Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar, ha volgut posar l’èmfasi en la importància cabdal que té “que el disseny del futur del municipi es desenvolupe des d’un enfocament de participació ciutadana, inclusivitat i sostenibilitat”, així com destacar el fet que “donar veu a la ciutadania permetrà que les actuacions municipals puguen reflectir les seues preferències”.

En la mateixa línia, Rosa Almela, regidora de Desenvolupament Urbà i Seguretat Ciutadana, ressalta que “la participació ciutadana és fonamental per a aconseguir amb èxit la definició del Pla Urbà d’Actuació Municipal” i que, per aquest motiu, “és important que els veïns i veïnes de Guadassuar participen en l’enquesta ciutadana”, ja que així “es podrà conèixer de primera mà què pensen i quines propostes tenen per al nostre poble”.