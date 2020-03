Connect on Linked in

La crisi del coronavirus ha fet que les localitats prenguen mesures restrictives per evitar la propagació del coronavirus, Guadassuar ha estat una d’elles. Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar ens ho explica.L’alcalde ha donat les gràcies a la població per seguir les directives marcades de les diferents institucions. Una crisi que s’espera superar tan prompte com siga possible.