Guadassuar presenta un cartell carregat de simbologia per commemorar la Fira

El disseny escollit, titulat ‘Essència de Fira’, tracta de simbolitzar els trets més característics d’aquesta tradicional festa del municipi.

El Xé Concurs de Cartells de Fira 2021, convocat amb la intenció de seguir fent més ampla la col·lecció de cartells d’una de les festes més importants del poble de Guadassuar, ha tingut com a cartell guanyador, entre les sis propostes presentades, ‘Essència de Fira’, dissenyat per Ricardo Balbastre. El concurs va ser convocat també amb la intenció que representara els actes, encara que simbòlics, i el possible muntatge d’una part de la Fira amb totes les mesures de seguretat i respectant tots els protocols sanitaris. Finalment, davant la greu situació provocada per la propagació de la COVID-19 a la localitat, tots aquests actes han sigut suspesos.



El jurat, elegit per la Regidoria de Festes, estava format per representants públics del consistori, els Festers de Sant Vicent i la Divina Aurora 2021, així com per personal expert en comunicació i belles arts, que ha deliberat i votat entre els diferents cartells presentats, sorgint el disseny premiat de la mitjà de les valoracions i votacions. Els criteris que el jurat ha valorat han sigut originalitat, representativitat i aplicacions del cartell.



El disseny ‘Essència de Fira’ incorpora la roda i la palma com a símbols de Sant Vicent, representant la roda, també, una nòria de fira engalanada amb el disseny de les paradetes fireres i que inclou en el seu interior tota una representació dels trets més característics d’aquesta festa guadassuarenca. Així, trobem representades les atraccions, la música, els balls tradicionals, la muixeranga, els gegants i cabuts de la tradicional Repartició de la Carn i els focs d’artifici; amb l’església, com a epicentre del poble, al voltant del qual gira la vida del municipi durant aquests dies de festa. Finalment, també s’ha volgut afegir, per part de l’Ajuntament, el recordatori: “Per vosaltres, per fer de la fira el lloc de la il·lusió i l’amistat. #TORNAREM”.



Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar, declara que ‘aquest gener de 2021 no podrà ser la històrica fira de Guadassuar, donades les circumstàncies provocades per la pandèmia de la COVID-19, però, amb la vista dirigida a l’horitzó, toca cuidar-nos per tal de frenar la propagació del virus i eixir d’aquesta situació més reforçats per a poder, l’any que ve, tornar a celebrar les nostres festes’.



Josep Martínez, regidor de Festes i Govern Obert, comenta sobre el cartell guanyador que ‘és, en aquest sentit, una forma de visibilitzar a totes aquelles persones, firers i fireres; membres de les associacions de Guadassuar; veïnat i visitants, entre tants altres, que, any rere any, omplin els carrers de la localitat de vida, soroll i alegria’.