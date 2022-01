Guanyadors del concurs de decoració de balcons, finestres i façanes de Nadal a Alzira

Print This Post

«Per Nadal, decora el teu balcó» atorga 3 premis de 300, 150 i 100 euros en Targetes Alzira



El concurs ha tingut una bona acollida i un gran èxit de participació

La Regidoria de Festes ha fet públics els guanyadors de la segona edició del concurs de decoració de balcons, finestres o façanes pel Nadal.

D’acord amb les normes del concurs i segons l’acta del jurat integrat per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor de Festes, Xavi Pérez, el tècnic de Cultura, Jordi Verdú, la tècnica de Comunicació, Elsa Esplugues i per un membre de l’equip de Comunicació, els guanyadors són:

1r premi de 300 euros per a Nuria Àlvaro Nieto (Zona Ana Sanchis)

2n premi de 150 euros per a María José Ballester Martínez (Zona Sants Patrons)

3r premi de 100 euros per a Inmaculada Pallardó Piera (Carrer Saragossa)

El treball dels guanyadors es veurà recompensat amb l’entrega de la “Targeta d’Alzira” per a utilitzar als vora 400 comerços locals adherits a la campanya. Pots consultar-los ací.

El regidor de Festes, Xavi Pérez, ha destacat que “En esta segona edició hem pogut gaudir de decoracions molt completes i de gran nivell, molta imaginació i molta estima que fan els nostres carrers més agradables en l’època del Nadal.



Vull felicitar i donar l’enhorabona a les guanyadores per les seues decoracions i aprofite per a agrair la participació de tots els veïns i veïnes en esta segona convocatòria que, encara que ha comptat amb gran participació, ens agradaria poder augmentar el nombre de balcons i façanes de cara a 2022, per això estudiem la possibilitat d’augmentar la dotació dels premis”.