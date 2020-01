Guillermo Luján: “Volem connectar junts per fer d’Aldaia un lloc millor per a viure i conviure”

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Aldaia ha presentat hui al món la nova página web “formada al mateix temps per més de 20 pàgines equivalent a cada área municipal”, i creada per a informar amb transparència i facilitar la gestió a tots els veïns i veïnes de la localitat i del món.

L’alcalde del municipi, Guillermo Luján, ha assegurat que esta és una “ferramenta adaptada i indispensable per a informar amb transparència, facilitar l’accessibilitat i gestionar millor les necessitats de la població”.

La nova pàgina (www.aldaia.es) millora serveis com ara la bústia ciutadana, per a tot tipus de comunicacions amb l’administració de manera telemàtica, i en crea nous com per exemple l’opció de sol·licitar cita prèvia o consultar tots el Mitjans de comunicación de l’Ajuntament, i en qualsevol tipus de suport. Així ho ha explicat en la sala Llotgeta la regidora de Comunicació d’Aldaia, Laura Delgado.

La nova web, a més, ofereix la possibilitat d’adaptar-se a les necessitats de persones amb dificultats sensorials per tal d’afavorir l’accessibilitat, i es presenta ja disposada a seguir adaptant-se a les noves tecnologies i necessitats en ple segle XXI.

Aldaia a FITUR

L’alcalde ha aprofitat la presentación, realitzada al Museu del Palmito, per avançar la presentación per primera vegada de l’artesania local en la Fira Internacional de Turisme. D’esta manera, el proper 23 de gener Aldaia tindrà un espai per mostrar tot el potenciar patrimonial d’Aldaia al món, des de Madrid.