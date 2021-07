Ha finalitzat la Boscoleta d’estiu de la Murta a Alzira

Connect on Linked in

L’alcalde, Diego Gómez, el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, i la regidora de Joventut, Letícia Piquer, han visitat l’espai natural on els xiquets i xiquetes rebien els seus diplomes per haver adquirit els continguts impartits amb èxit a la Boscoleta d’estiu.

Des de la Regidoria de Joventut,junt amb la Regidoria de Transició Ecològica i Medi Ambient, s’ha treballat per poder oferir als xiquets i xiquetes la possibilitat de tindre una escoleta d’estiu diferent. Una boscoleta que ha estat constituïda per una sèrie d’activitats mediambientals i educatives desenvolupades al llarg del mes de juliol, les quals, han sigut gaudides per grups de 10 xiquets i xiquetes cada setmana.

Els xiquets i xiquetes han manifestat les seues ganes per tornar a la Boscoleta l’any que ve, perquè ha estat una experiència divertida, on han construït des de casetes per a les oronetes fins a insectaris, adonant-se de la sort que tenen de tindre un espai natural com la Murta a la nostra ciutat.

La Boscoleta representa un projecte pedagògicament molt interessant des de la perspectiva emocional, saludable, sostenible, cultural i intel·lectual. Científicament està provat la quantitat de coses bones que desenvolupem quan ens relacionem a l’aire lliure i en la natura. “Un dels aprenentatges bàsics actualment és aprendre a viure d’una manera sostenible i ecològica i per a poder fer-ho cal entendre la natura, cal viure-la i cal aprendre a estimar-la” han dit els regidors.

L’alcalde ha afegit la importància de donar significat als trets naturals i culturals perquè siguen estimats i conservats i este projecte va més enllà de les habituals activitats ambientals fomentant l’empatia i uns principis ecològics que cobren vida i li donen importància a l’observació i conservació de l’entorn natural més proper.