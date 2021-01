Ha mort l’expilot alzireny d’automobilisme Adrián Campos

Connect on Linked in

Es perd així al pilot, a l’empresari, al descobridor de talents i al grandíssim apassionat del motor

El pilot i empresari del motor Adrián Campos ha mort als 60 anys. L’òbit, causat de manera sobtada i completament inesperada per una dissecció aòrtica, és una tristíssima notícia per al món del motor a Espanya, que perd així un dels seus majors exponents.

La noticia suposa una autèntica maçada per al món del motor a Espanya, ja que la trajectòria d’Adrián Campos Suñer ha sigut tan llarga i prolífica que la immensa majoria de mecànics, enginyers, pilots o periodistes, per citar alguns dels professionals que poblen els paddocks, han treballat amb Adrián en algun moment de les seues trajectòries.

Adrián, valencià d’Alzira nascut al juny de 1960, va ser pilot de Fórmula 1 per a l’equip Minardi en les temporades 1987 i 1988 després d’acabar tercer el Campionat Alemany de F3. Més tard va competir en altres categories, com el Campionat d’Espanya de Turismes, que va guanyar amb Alfa Corse en 1994. La participació en les 24 Hores de Le Mans de 1997 va acabar la seua trajectòria com a pilot.

Com a empresari del motor, la seua trajectòria és encara més àmplia. Després de contribuir decisivament a la creació dels seus propis cotxes de F3, va fundar Bravo F1 en 1992, l’embrió de l’equip de Fórmula 1 que, amb una altra directiva, va acabar per dir-se Simtek. Uns anys més tard va fer un pas crucial, la fundació d’Adrián Campos Motorsport, que ha arribat als nostres dies com Campos Racing. En els seus primers anys de marxa, dins de la Open Nissan, va ser decisiu en les trajectòries de pilots com Marc Gené, Antonio García i, sobretot, Fernando Alonso. Adrián va ser determinant en l’ascens cap a la Fórmula 1 del bicampió mundial espanyol, una de les persones clau en la vida de l’asturià, De fet, li va acompanyar com manager en la seua marxa triomfal en l’equip Renault.