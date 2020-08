Habitatge i Hisenda promouen un projecte pilot d’eficiència energètica en la rehabilitació del Palau de Calatayud

Connect on Linked in

L’edifici del carrer Micalet de València reuneix les condicions per a desenvolupar el projecte BEEP, que cofinança la Unió Europea i proporciona a les administracions públiques una metodologia innovadora



El vicepresident segon Rubén Martínez Dalmau i el conseller Vicent Soler han signat l’acord per a impulsar el projecte

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, han signat un acord amb la finalitat d’utilitzar el Palau de Calataiud com a edifici pilot del projecte BEEP impulsat per la Unió Europea i en el qual participa la Comunitat Valenciana.

En la reunió prèvia a la signatura de l’acord, també han participat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Macu Mira; la directora general d’Innovació Ecològica en la Construcció, Nuria Matarredona; la directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), Begoña Serrano, i la subdirectora d’aquest institut, Miriam Navarro.

L’objectiu específic del projecte BEEP és fomentar l’ús de la metodologia BIM (Building Information Modeling) en la rehabilitació energètica d’edificis públics de valor patrimonial tenint en compte les especificitats que representen aquest tipus d’immobles.

Per a això, en el marc del projecte, es proporciona a les Administracions Públiques una metodologia innovadora per a la rehabilitació energètica dels seus edificis públics.

El Palau de Catalayud, situat al carrer Micalet de València, reuneix les condicions exigides en el marc del programa i ha sigut considerat un projecte idoni per a participar en el projecte, tant per la seua grandària, com per la seua data de construcció, el seu rendiment energètic i valor patrimonial.

La signatura d’aquest acord permet prosseguir el treball previ que han realitzat els tècnics de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) amb la finalitat d’intercanviar la informació i documentació de l’edifici necessària per a escometre la resta d’activitats.

Per a Martínez Dalmau, en el context d’emergència climàtica actual, “es fa imperiosa la necessitat de contribuir a la reducció de les emissions d’efecte d’hivernacle des de tots els sectors. En el marc de l’Agenda 2030, les ciutats i pobles han de ser sostenibles i, en aquesta matèria, el sector de l’edificació cobra especial protagonisme”.

“El parc edificatori és responsable d’aproximadament el 40% del consum energètic a la Unió Europea i del 36% de les emissions de CO₂. Un 35% dels edificis van ser construïts fa més de 50 anys i quasi un 75% del parc és energèticament ineficient. Per a aconseguir els objectius de descarbonització de 2050, la majoria dels edificis requereixen renovació”, ha afegit el vicepresident segon.

Per part seua, el conseller Vicent Soler ha destacat que la participació en el projecte BEEP “constitueix una oportunitat magnífica per a la Generalitat, ja que ens permet aprofitar tot el potencial i els coneixements més innovadors en l’àmbit de l’arquitectura eficient”.

“El resultat és una optimització de tot el procés d’edificació i gestió d’actius que es tornen infinitament més eficients i els costos i els terminis d’execució dels quals es redueixen considerablement”, ha explicat Soler.

Triple objectiu<(b>

Així mateix, Soler, qui ha subratllat la importància de la col·laboració de les dues conselleries en la rehabilitació d’un edifici “tan singular”, ha explicat que des de la Conselleria d’Hisenda s’està desenvolupant al Palau de Calataiud “un projecte de rehabilitació integral, amb l’objectiu de fer l’edifici més accessible i segur, tenint en compte a més criteris d’eficiència energètica i de sostenibilitat”.

“En la intervenció s’ha prioritzat també la restauració de tots els elements de l’immoble amb valor cultural. El Palau de Calataiud constitueix una important obra d’arquitectura burgesa de 1907, situat a més en un enclavament privilegiat com és el conjunt històric de València, concretament en un entorn de béns d’interés cultural protegit, ja que la seua façana principal dóna al carrer Micalet”, ha detallat el titular d’Hisenda.

Segons el conseller, la intervenció té un triple objectiu: “recuperar el valor cultural de l’edifici, adaptar-lo a les necessitats funcionals per al seu ús administratiu i fer-ho eficient des del punt de vista energètic”.

El projecte BEEP està cofinançat per la Unió europea

La Comissió Europea ha establit l’acció pel clima com a prioritària a través del ‘Green Deal’, un gran Pacte Verd Europeu que busca aconseguir un continent climàticament neutre en 2050. Aquest Pacte Verd Europeu ha cobrat especial rellevància com a eix conductor de l’estratègia per a eixir de la crisi originada per la pandèmia de COVID-19.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Climàtica, s’ha compromés, tal com ha assenyalat Martínez Dalmau, “a impulsar la transició ecològica i la descarbonització del sector”.

En aquest sentit, s’ha dissenyat un programa de reactivació i impuls de la rehabilitació postCOVID-19, amb criteris establits en el Pla Hàbitat 2030.

Aquest pla inclou el desenvolupament de diferents projectes pilot en els quals s’exploraran i avaluaran diferents mesures, com la bioconstrucció, la construcció 4.0 i la prefabricació, entre altres, per a introduir en el mercat experiències innovadores.

El projecte europeu BEEP està cofinançat per la Unió Europea a través del programa ENI CBC MED. Així mateix, està alineat amb les directives europees d’eficiència energètica en edificis i pretén millorar les capacitats de les administracions públiques amb la finalitat d’escometre plans per a la renovació energètica dels seus edificis públics de cara a millorar el seu rendiment energètic.

Els edificis públics també formen part del conjunt d’immobles “l’assignatura pendent dels quals és l’eficiència energètica, i més tenint en compte el paper exemplaritzant que sens dubte han d’exercir i la importància de la conscienciació social per a aconseguir aquest objectiu”, ha subratllat Martínez Dalmau.

El projecte BEEP proporcionarà a les administracions públiques una metodologia innovadora, resultat de la investigació que s’està duent a terme en diversos edificis pilot reals localitzats a Itàlia, Xipre, Líban, Egipte, Palestina, Jordània i Espanya.

Aquesta metodologia inclou la generació de models BIM a través de tècniques de particular interés en aquesta mena d’edificis, l’estudi de la interoperabilitat dels models BIM generats amb els programes que permeten l’anàlisi energètica d’edificis, així com el possible finançament de les actuacions de rehabilitació energètica a través de mecanismes de finançament amb fons privats, com són els Contractes de Rendiment Energètic (CRE).

La metodologia BIM que s’usarà està relacionada amb la cultura col·laborativa i la pràctica integrada. Aquest innovador mètode de treball integra als agents que intervenen en el procés d’edificació, tant arquitectes, com a enginyers, constructors, promotors o ‘facilities managers’, i estableix un flux de comunicació transversal entre ells, generant un model virtual que conté tota la informació relacionada amb l’edifici durant tot el seu cicle de vida, des de la seua concepció inicial, durant la seua construcció i tots els seus anys d’ús, fins a la seua demolició.

La informació que s’aporta al model BIM, prové de diferents tipus de ‘programari’, programes de modelatge, càlcul estructural, ‘programari’ de pressupostos, anàlisis de comportament energètic, etc.

Projecte de rehabilitació

L’objecte del projecte, elaborat per la Direcció General de Patrimoni, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, és restaurar i rehabilitar el Palau de Calataiud i els edificis agregats del carrer Forn dels Apòstols, amb una intervenció unitària, que perseguisca la recuperació dels valors culturals dels edificis històrics i l’adaptació a les necessitats funcionals per al seu ús com a dependències administratives de la Generalitat.

Les obres de rehabilitació seran congruents amb la conservació dels valors propis definitoris dels edificis històrics que componen l’immoble. La intervenció arqueològica, realitzada en 2017, ha permés conéixer el potencial de l’immoble i concretar un plantejament general del projecte de rehabilitació en el qual s’integraran les troballes, en la mesura que siga possible.

El projecte d’execució per a la restauració i rehabilitació de l’immoble, que estan redactant els tècnics del Servei de Gestió Immobiliària de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, suposarà la seua modernització i adequació a les condicions exigides per la normativa sectorial d’habitabilitat, accessibilitat, seguretat, salubritat i eficiència energètica.

La intervenció pretén mantindre tant l’estructura, configuració espacial i volumetria existents, com tots els elements visibles des de vials i espais lliures públics. D’aquesta manera les façanes es mantindran inalterades i únicament es faran els treballs de consolidació i restauració necessaris.

L’actuació ressaltarà les restes de les estructures murarias que han quedat fossilitzades en la mitgera entre l’edifici de Forn dels Apòstols i el Palau de Calataiud, que han sigut datats en l’època islàmica i posteriors.

Així, el projecte conciliarà l’ús administratiu de l’edifici amb la mostra a la ciutadania d’alguns elements del patrimoni cultural que són el testimoni de les transformacions que ha patit la ciutat de València al llarg dels segles.