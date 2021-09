Héctor Illueca i Vicent Soler mantenen una trobada de treball davant els pròxims Pressupostos de la Generalitat

Connect on Linked in

El vicepresident segon i el conseller d’Hisenda coincideixen en la necessitat d’apostar pel diàleg i el consens per a aprovar uns comptes alineats amb el Pacte del Botànic i l’acord Alcem-ens

Illueca i Soler remarquen la importància dels fons europeus de recuperació en els pròxims comptes “per a abordar la transformació i resiliència del nostre model productiu”

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, han mantingut aquest matí una trobada de treball “per a iniciar les negociacions dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022”.

En aquest sentit, han coincidit que “els pressupostos reflecteixen la Comunitat que volem i mereixen un debat transversal, constructiu, i en comú entre els socis del govern del Botànic”.

Tots dos consellers han remarcat en la necessitat que “el diàleg i el consens han de ser la via per a aprovar uns comptes que han de tindre com a prioritat la recuperació econòmica després de la pandèmia i que han d’estar alineades tant amb els eixos estratègics del Pacte del Botànic com amb l’Acord Social Alcem-ens.

Tant Soler com Illueca han destacat a més la importància dels pròxims comptes autonòmics que inclouen com a novetat la incorporació dels fons europeus del Pla de Recuperació i Resiliència, el Next Generation, així com el projecte pilot dels primers pressupostos participatius.

“Els pròxims pressupostos han de servir per a consolidar la despesa en serveis fonamentals per als valencians i valencianes com són la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials, així com per a aprofitar els fons europeus com una oportunitat per a