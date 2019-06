Héctor Roig, proclamat alcalde de Catadau per a la legislatura 2019-2023

Connect on Linked in

El candidat de Compromís ha comptat amb el suport dels quatre regidors electes de Independents per Catadau.

Catadau. 15/06/2019: El candidat de Compromís per Catadau, Héctor Roig, ha sigut proclamat alcalde de la localitat per a la legislatura 2019-2023, durant el ple d’investidura que s’ha celebrat durant la jornada de hui.

Roig ha aconseguit set vots, enfront dels quatre de la candidata popular Oreto Miquel, per la qual cosa ha sigut triat primer edil per majoria absoluta en comptar amb els vots favorables dels quatre regidors electes del grup municipal Independents *per Catadau (IPC), així com dels tres regidors de Compromís.

Els tres candidats a l’alcaldia de Catadau, Héctor Roig, Oreto Miquel i Manuel Bono han volgut donar les gràcies als votants que els van mostrar el seu suport el passat 26 de maig.

“Enhorabona a l’alcalde i als regidors electes. Ens quedem com a líders de l’oposició i continuarem treballant per Catadau”, ha assenyalat la candidata del PP, Oreto Miquel.

Per part seua, el candidat de Independents per Catadau ha comentat que “hem decidit donar l’alcaldia a Héctor per a donar continuïtat a un govern progressista”.

El nou alcalde de Catadau, Héctor Roig, ha manifestat que “espere estar a l’altura durant aquesta legislatura que ara comença”.

Durant el ple d’investidura, els 11 regidors electes que formen la Corporació Municipal (PP 4, IPC 4 i Compromís 3) han promés el seu càrrec constituint, així, la nova Corporació Municipal per a la legislatura que hui ha començat.

D’aquesta forma, la nova Corporació Municipal està constituïda per Oreto Miquel, Vicente José Escuder, Ana María Carracedo i Francisco Javier Bisbal (PP), Manuel Bono, Berta Esteve, Ángeles Simón i Salvador Gil (Independents per Catadau) i Héctor Roig, Adelia Cuñat i Nuria Gimeno (Compromís).