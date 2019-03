Hem visitat el Centre d’AGUAFA de Guadassuar per participar en les activitats que realitzen els seus usuaris.

Print This Post

En el centre d’AGUAFA de Guadassuar utilitzen una sèrie d’actuacions terapèutiques dirigides al malalt per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Els tractaments no farmacològics tenen com a objectiu exercitar i reforçar les capacitats cognitives que encara preserva el malalt, sense pretendre recuperar les que ja estan perdudes. Segons nombrosos estudis està comprovat que l’adequada combinació dels dos tractaments produeix en el malalt una evolució més lenta sobretot quan s’inicien en fases molt inicials de la malaltia.

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que produeix un deteriorament físic i mental progressiu afectant el pensament, la memòria, el llenguatge i al desenvolupament de les activitats de la vida diària. Aguafa intenta que els seus usuaris estiguen d’allò més bé i milloren el seu benestar i la seua qualitat de vida, és per això que un dia a la setmana acudixen voluntaris per fer-los cantar i recordar les cançons de la seua joventut.

Aguafa és una entitat sense ànim de lucre des de 2002. El seu principal objectiu és incrementar la qualitat de vida de les persones afectades per una demència a través d’un entorn adequat i de l’aplicació de teràpies no farmacològiques que alentisquen el procés evolutiu de la seua malaltia, millore el seu desenvolupament en les activitats de la vida diària i augmente la seua autoestima, així com proporcionar un respir psicològic al cuidador.