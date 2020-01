Connect on Linked in

Henning, una foca mascle de set mesos d’edat, és el nou inquilí de l’hàbitat de Temperats. L’exemplar de Phoca vitulina procedeix del zoològic alemany Karlsruher Zoo, i aportarà diversitat genètica al grup establit per altres set foques de l’Oceanogràfic de València. A diferència de la resta de pinnípedos, Henning es distingeix a simple vista a causa del seu pelatge distintiu, menys clapejat que el de la resta del grup.



El nou juvenil, que pesa 30,6 kg, arribarà a aconseguir un pes màxim de 130 kg amb una dieta basada en peixos com a areng i bacallà.



Aquesta espècie animal és típica de les aigües costaneres de les mars temperades i freds de l’hemisferi nord, com el nord de l’Atlàntic i del Pacífic, així com de la mar Bàltica i la mar del Nord. La població mundial de foca comuna és de 500.000 exemplars, per la qual cosa no és una espècie amenaçada, encara que en algunes poblacions algunes subespècies sí que ho estan degut en part a la caça il·legal. Són animals gregaris i poden estar fins a 10 minuts submergits en apnea per a la cerca d’aliment.



Els cuidadors confien en una ràpida integració d’Henning amb la resta d’habitants, en concret amb Andes, una femella juvenil amb la qual podrà compartir els jocs diaris que els entrenadors preparen dins del programa d’enriquiment ambiental.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 20,5 milions de visitants, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, l’Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que l’Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE EL GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.