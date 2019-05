Print This Post

José Andrés Hernández, si sóc elegit alcalde, bonificaré a les empreses i als autònoms per contractació de treballadors indefinits, per creació de noves empreses i per inversions en immobilitzat.

Reduiré la taxa de les terrasses a l’hostaleria així com l’IBI d’oficines, comerços i hostaleria si el propietari coincideix amb ser l’amo del negoci passant el tipus de gravamen 1.1748 a 0.978%

Crearem plans específics per a persones amb diversitat funcional.