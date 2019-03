Hernandez denúncia que el tripartit maquilla el balanç del seu gestion econòmica

Print This Post

“Assenyalen com a assoliment la reducció del deute municipal quan estan obligats per una Llei de Rajoy”

“Les arques municipals han passat d’un superàvit de 6.382.718€ amb el PP als actuals 500.000€ del tripartit”

La setmana passada el tripartit alcireño va publicar un balanç econòmic d’aquesta legislatura.

En aquest balanç, que es va publicar estant convocades ja unes eleccions i per tant incomplint la legislació electoral, van vendre com a “assoliment” la reducció del deute municipal durant la legislatura. Per a això van ometre intencionadament que es tracta d’una obligació legal que va imposar Rajoy durant la crisi, i que obliga els ajuntaments a amortitzar deute.

Cal assenyalar que el deute de l’Ajuntament prové del pagament de sentències judicials sobre qüestions urbanístiques provinents de governs dels mateixos partits que ara ostenten el Govern Municipal. Aquest deute ascendia a 16 mill €, dels quals ja es va reduir una part important durant els governs del PP.

D’altra banda anuncien també com a èxit un superàvit de 0,5 mill €, quan dita xifra és en realitat preocupant, perquè amb l’últim Govern del PP en 2015 va ser de 6,3 mill €. Si tenim en compte que a més d’haver millorat la situació econòmica global, l’Ajuntament compta amb un ingrés anual fix de més de 2,5 milions d’euros després d’assumir el cost de les residències municipals la Generalitat, això ens porta a imaginar la gran quantitat de recursos dilapidats pel tripartit durant aquests quatre anys, minvat amb això les arques municipals, així com hipotecant a les futures corporacions i impedint afrontar qualsevol eventualitat en el futur.

Des del PP lamentem principalment que aquesta gestió econòmica haja impedit rebaixar els impostos al màxim, dades que lògicament també ometen.