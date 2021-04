La Comunitat Valenciana contínua incrementant la recollida separada d’envasos lleugers i prepara inversions en nous models de recollida porta a porta i d’alta eficiència

Connect on Linked in

Les dades a 31 de març de 2021 mostren un increment d’un 9% en la Comunitat Valenciana respecte del mateix període de 2020 i les ciutats de València i Castelló destaquen amb pujades del 15% i 13%

La Conselleria de Transició Ecològica ha sol·licitat disposar dels mateixos recursos que la mitjana estatal per a aconseguir un ament durant 2021 de la contenerització d’envasos

La Comunitat Valenciana continua incrementant la recollida separada d’envasos lleugers. Així ho demostren les dades acumulades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2021 que experimenten una pujada del 9%, respecte al mateix període de l’any anterior. Cal destacar que, a data de 28 de febrer, l’increment interanual ja se situava en un 7%.

En el desglossament territorial, destaquen les dades de les ciutats de València i Castelló amb un augment del 15% i el 13% respectivament, gràcies als nous serveis de recollida separada.

Durant aquest any, està previst un increment en la contenerització d’envasos lleugers, una tendència que continuarà en 2022 i 2021, fruit del diagnòstic que de manera continuada la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica realitza d’aquest sistema.

La Conselleria, a més, ha sol·licitat homogeneïtzar els criteris de la *contenerización en favor de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a disposar dels mateixos recursos respecte de les mitjanes estatals.

“Esperem que el Govern d’Espanya siga sensible a aquesta necessitat, que està íntimament relacionada amb les taxes de recollida i tractament de residus”, ha expressat la consellera Mireia Mollà.

L’administració autonòmica està preparant un dispositiu especial per a la campanya d’estiu, a fi de reforçar les labors d’informació i conscienciació en matèria de recollida separada (tant d’envasos lleugers com de vidre), en les zones de més afluència de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, els nous serveis d’educació ambiental local, que s’estan posant en marxa gràcies al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (*PIR), fan preveure un manteniment de la millora contínua en la recollida separada d’aquest flux d’envasos

Un clar exemple d’aquesta línia de servei són les actuacions com la del nou servei d’educació ambiental local de la Diputació de Castelló, que compta amb 18 educadors ambientals locals per a millorar la reducció, reutilització i recollida separada, en els municipis de menys de 5000 habitants de la província.

Bioresidus

De manera addicional, la Conselleria de Transició Ecològica, està preparant una primera línia d’ajudes econòmiques, procedents dels fons de reconstrucció, per a l’estímul dels sistemes de recollida porta a porta d’alta eficiència, especialment en la fracció bioresidus.

Per a accedir a aquestes ajudes, la Conselleria ha rebut més de 60 propostes procedents de més de 250 entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la millora dels serveis de recollida locals, a través de les expressions d’interés que es van convocar el mes de març de 2021, per a ponderar l’interés local a l’hora d’impulsar modificacions estructurals en els models de recollida separada.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va anunciar aquesta setmana en la zona A3 de la Comunitat Valenciana que les propostes de recollida porta a porta que voluntàriament han presentat els municipis d’aquesta zona a través de l’expressió d’interés, “seran elegibles per un import de més de 3,5 milions d’euros”.

Mollá ha assenyalat la necessitat de “inversions de modernització dels sistemes de reducció, preparació per a la reutilització, recollida separada i tractament de residus per a la seua recuperació que en la Comunitat Valenciana ascendeixen a una mica més de 500 milions d’euros”

Sobre aquest tema la consellera ha recordat que tant el Ministeri de Transició Ecològica com la Unió Europea han incidit en què es financen amb aquesta mena de fons projectes madurs i executables, així com d’alta eficiència, molt més allà dels sistemes de recollides convencionals.

El Consell de Ministres va aprovar fa uns dies la primera territorialització de fons de reconstrucció per a la millora de la gestió de residus en la Comunitat Valenciana per un import de més de 44 milions d’euros i no es descarta que també es trien altres models d’alta eficiència en la recollida separada com és el sistema de contenidors amb identificació d’usuaris.