Hisenda llança la tercera convocatòria del Pla Resistir Plus i inclou que empreses amb pèrdues en 2019

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic llançarà des de dissabte que ve la tercera convocatòria de les ajudes directes del Pla Resistir Plus per a empreses i persones autònomes afectades per la pandèmia.

Entre les novetats d’aquesta tercera convocatòria es troba l’ampliació del període de cobertura del deute i dels costos fixos incorreguts quatre mesos fins al 30 de setembre de 2021, sempre que corresponga a contractes previs al 13 de març de 2021. A més, s’acceptaran com a subvencionables tots els costos fixos incorreguts, fins i tot quan no hagen sigut determinants de pèrdues comptables.

El responsable d’Hisenda ha fet una crida a totes les empreses i persones autònomes perquè puguen accedir a les ajudes de fins a 200.000 euros del pla Resistir Plus perquè puga arribar al teixit productiu valencià la totalitat dels 647 milions d’euros que li han correspost a la Generalitat Valenciana.

En concret, el termini per a totes les empreses que desitgen presentar la seua sol·licitud, s’iniciarà el dissabte 4 de desembre a les 09.00 i finalitzarà el dilluns 13 de desembre a les 23.59h. En aquesta ocasió no hi haurà procés de cita prèvia i els interessats i interessades ja siguen empreses que tributen per estimació directa com per estimació objectiva hauran d’emplenar la sol·licitud en un únic tràmit. Per a això es requerirà certificat electrònic.