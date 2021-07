Hisenda obri el termini per a sol·licitar les ajudes directes del pla Resistir Plus fins al 20 d’agost

Connect on Linked in

Podran sol·licitar-les empreses i persones autònomes de tots els sectors econòmics

Les persones sol·licitants podran incloure els costos fixos causants de pèrdues comptables que no van incloure en la primera convocatòria o demanar-les per primera vegada

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha obert, aquest dimecres i fins al 20 d’agost, una nova convocatòria del pla Resistir Plus, pel qual les empreses i persones autònomes afectats per l’impacte de la COVID podran rebre ajudes directes de fins a 200.000 euros.

Aquesta nova convocatòria està oberta a les empreses de tots els sectors econòmics que complisquen amb els requisits d’una caiguda de volum d’activitat d’almenys el 30% -en el cas de les empreses que tributen per estimació directa- després que el Consell haja decidit ampliar a tot el teixit productiu valencià la possibilitat d’accedir als 647 milions d’euros amb els quals està dotat el pla per a ajudar a garantir la liquiditat i la solvència de les empreses més afectades per la pandèmia.

A més, en aquesta nova convocatòria s’amplien també els aspectes subvencionables en incloure els costos fixos causants de pèrdues comptables. D’aquesta manera, les empreses podran destinar les ajudes al pagament de deute pendent a creditors o proveïdors; amortitzar anticipadament el principal dels seus crèdits o préstecs, així com cobrir, en el cas de les empreses que hagen registrat pèrdues, part dels costos fixos. “L’objectiu és que ni un sol euro dels 647 milions d’euros que poden anar destinats al teixit productiu valencià es quede sense repartir”, ha assegurat sobre aquest tema la directora general de Finançament i Política Financera, Dolors Furió.

La Generalitat busca així compensar a les empreses que, durant els pitjors moments de la crisi sanitària i financera, van fer un esforç per a pagar als seus proveïdors i les nòmines dels seus treballadors i treballadores.

En la primera hora de nova convocatòria, s’han registrat 2.010 sol·licituds. Tant les empreses i autònoms i autònomes que cotitzen per mòduls, com els qui ho fan per estimació directa, podran ampliar fins al 20 d’agost les ajudes que van demanar per a incloure els costos fixos causants de pèrdues comptables. També sol·licitar-les si no ho havien fet en la primera convocatòria.