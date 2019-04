Homenatge a les Reines de la Trobada per a commemorar el 75 aniversari de la Junta Central de Germanors de Setmana Santa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un llibre recull la història en imatges de la figura, única a Espanya, més emblemàtica de la Setmana Santa de Torrent

La Setmana Santa de Torrent va rendir ahir homenatge a la seua figura més emblemàtica i representativa. Més de 30 dones que han sigut Reines de la Trobada van participar en aquest acte de tribut i homenatge amb el qual la Junta Central de Germanors de Setmana Santa ha culminat els actes pel seu 75 aniversari.

A més de l’homenatge a les dones que han exercit aquest càrrec, al llarg de l’acte es va presentar el llibre “Reines de la Trobada i Ángel de la Resurrecció de Torrent”, coordinat pel cronista local, José Royo, i que és un repàs a la història de la figura, única a Espanya, més emblemàtica i representativa de la Setmana Santa local. L’acte va comptar amb la presència, a més d’unes trenta Reines, de representants de les 18 germanors i d’expresidents de la Junta Central de Germanors de Setmana Santa i de María Silla Mora, Reina de la Trobada d’enguany.

L’alcalde Jesús Ros, que va estar present al costat de representants de la corporació municipal, va felicitar els representants de la Setmana Santa per la celebració del 75 aniversari, “fruit del treball i l’esforç de moltes persones perquè la Setmana Santa de Torrent siga el que és en l’actualitat”.

El president de la Junta Central de Germanors, José Vicente Yago, va agrair el treball dels qui han fet possible el llibre, i va convidar a tots a gaudir de les seues pàgines, “un reflex de l’alegria que viu Torrent cada Diumenge de Resurrecció en la seua única Trobada Gloriosa”.

En nom de les Reines de la Trobada, Cristina Peris, Reina de la Trobada de l’any 2018, va relatar com es viu en primera persona l’exercici del càrrec més representatiu de la Setmana Santa de Torrent: “No imagine Torrent sense la seua Setmana Santa, igual que no imagine la Setmana Santa de Torrent sense la nostra Reina de la Trobada”.

Per part seua, Royo, va explicar l’intens procés de recopilació de fotografies per a l’elaboració del llibre, les primeres imatges del qual es remunten a principis del segle XX, i que recull també “al·leluies” de mitjan segle. L’expresident de la Junta Central, José María Palop va recordar emocionat els seus anys al capdavant de l’òrgan de gestió i coordinació de les germanors, i l’organització d’actes com l’exposició diocesana de l’any 1998. L’homenatge va tindre lloc a la sala cívica del Antic Mercat, que fins ahir va acollir l’exposició fotogràfica instal·lada pels 75 anys de la Junta Central.