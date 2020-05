Homenatge a les víctimes de la Covid-19 hui a Cullera

Print This Post

Hui dimecres, 27 de maig, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, assistix amb la Corporació municipal i representants de les Forces i Cossos de Seguretat i del món sanitari a l’acte d’homenatge a les víctimes de la Covid-19 a les quals, amb motiu de l’inici del dol oficial a tot Espanya, es dedicarà l’encesa oficial de les llums del Pont de Pedra.

Per primera vegada en la seua història esta infraestructura estarà completament il·luminada amb llums de baix consum que poden canviar de color. Per això, durant la durada del dol oficial, el pont lluirà el color verd en record a les víctimes de la pandèmia en simbolitzar aquest el color de l’esperança per trobar una cura o tractament.

Hora: 22 hores Lloc: Rambla de Sant Isidre en el frontal del Pont de Pedra.