Homenatge al Rossejat en Torrent

El Rossejat de Torrent, protagonista del cap de Setmana

Per segon any consecutiu, la Falla de la Plaça de Torrent organitza una jornada per a destacar el plat més representatiu de la gastronomia local, el tradicional Rossejat

Una forma de posar en valor un dels plats típics torrentins més arrelats en la història de la població de l’Horta

Cigrons, botifarra, arròs i sobretot la pilota tant dolça com salada són els secrets per a un bon Rossejat torrentí

A més durant tota la jornada els assistents han pogut gaudir de demostracions de cuina, balls regionals i conéixer més de prop aquesta recepta per cuinar arròs tan particular i especial