Homenatge als lletrats i lletrades ICAV que compleixen 25 anys de col·legiació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València va celebrar en la vesprada del divendres el segon acte anual en homenatge als prop de 100 advocats i advocades que compleixen enguany la seua 25 aniversari com a col·legiats de la institució. La cerimònia va tindre lloc en el saló d’actes de la Ciutat de la Justícia de València, on es van donar cita amics i familiars que van voler acompanyar en aquest dia tan especial als homenatjats.



La degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja, va donar la benvinguda als assistents i va cedir la paraula al diputat 1r de la Junta de Govern de l’ICAV, Juan Gómez Subiela, qui també compleix enguany 25 anys com a col·legiat. Subiela va destacar en el seu discurs la passió dels companys en l’exercici de l’advocacia, “fa ja alguns anys, ja siga per vocació o per una elecció d’un molt honrosa manera de guanyar-se la vida, vam accedir a l’advocacia i un dia descobrim que estimem la nostra professió i que ens sentim orgullosos d’ella”.



El diputat va assenyalar que aquest “és un acte excel·lent per a manifestar alegria i felicitar-se, perquè una etapa molt important del nostre camí professional ja s’ha complit, heu aconseguit una fita que és estar 25 anys exercint l’advocacia”, va finalitzar.



A continuació, es proceció al lliurament dels diplomes acreditatius de les Noces de Plata a cadascun dels companys i companyes, després de la qual cosa va tindre lloc el discurs de la representant d’aquesta generació, que en aquesta ocasió ha sigut a càrrec de la col·legiada de l’ICAV, ara magistrada, Patricia Montagud. La representant va posar en valor, la “formació pràctica prèvia” per al correcte exercici de la professió, així com “la necessària deontologia que l’advocat ha de complir”.



“L’advocacia és una professió exigent, però ací esteu, hem arribat ja a les Noces de plata i tots seguiu, en definitiva, efectuant una labor fonamental per als ciutadans”, va concloure Montagud. La cerimònia va finalitzar amb la projecció d’un vídeo-homenatge que incloïa imatges de l’acte de jura o promesa de l’any 1993, coincidint amb la data dels homenatjats del dia.