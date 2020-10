Hostalers de Cullera reactiven el Club de Producte Artesans de l’Arròs

Print This Post

L’associació pretén impulsar el patrimoni gastroturístico de la ciutat a través d’un dels seus ingredients estrela

Un grup d’hostalers de Cullera ha reactivat el primer Club de Producte dedicat a l’arròs d’Espanya. Artesans de l’Arròs, nom que rep aquest selecte grup, naix com una associació que pretén reactivar la gastronomia de l’arròs i liderar les accions de promoció gastroturísticas de la ciutat.

El naixement del club va ser una de les conseqüències del pla de dinamització turística del municipi d’anteriors legislatures després de l’acord aconseguit entre l’Ajuntament de Cullera, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya a través de Tour España.

Després d’un parèntesi de diversos anys, aquest grup de gastrònoms implicats en la promoció de la cuina local ha decidit recuperar aquella iniciativa que compta amb el beneplàcit del propi consistori.

Així doncs, el Club de Producte Artesans de l’Arròs torna amb la intenció d’erigir-se en un suport professional per a les accions que es desenvolupen dónes de la regidoria de Turisme amb la finalitat d’impulsar, conservar, explicar i difondre el producte i el patrimoni gastrocultural associat a les tradicions de la ciutat. A més, pretenen estar representats en els òrgans de decisió turística de la ciutat.

El Club es constitueix com una associació independent i privada, però no tancada. És a dir, tots aquells establiments de restauració de la ciutat que vulguen unir-se a Artesans de l’Arròs podran fer-lo prèvia petició i acceptant les condicions creades pels membres del Club. La promoció dels restaurants que ho componen així com la posada en valor dels seus productors i elaboradors és un altre dels seus principals objectius.

Aposta per la qualitat

No obstant això, la innovació i la qualitat són alguns dels seus requisits, per la qual cosa els restaurants components hauran de disposar d’una carta d’arrossos àmplia i variada i treballar per a aconseguir la certificació SICTED



La qualitat gastronòmica de Cullera és un dels motius principals de visita del seu turisme, sent la seua llarga tradició arrossera un dels seus millors atractius.



És per això que Artesans de l’Arròs treballen per crear un calendari d’esdeveniments gastroturísticos durant tot l’any així com desenvolupar la ruta de l’arròs.



Com a organització també es marquen la meta d’aconseguir la qualificació d’associació d’interés general de la Generalitat Valenciana.