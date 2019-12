Hoyo: «Baldoví està investigat en un cas de presumpta corrupció urbanística i ha de donar explicacions»

Connect on Linked in

La diputada nacional recorda que l’exalcalde de Sueca «sempre donava lliçons de moralitat i ètica i ara calla sobre la seua citació judicial»



Espera que Mónica Oltra «isca amb la mateixa vehemència que exigia en altres casos a demanar la dimissió de Baldoví»

La diputada nacional del PP per la província de València, Betlem Hoyo, ha advertit hui que el diputat de Compromís en la Cambra Baixa, Joan Baldoví, «està investigat en un cas de presumpta corrupció urbanística i ha de donar explicacions sobre això».

Hoyo ha recordat que Baldoví durant aquests últims anys «sempre donava lliçons de moralitat i ètica i ara calla sobre la seua citació judicial».

El Jutjat d’Instrucció número 2 de Sueca ha citat com investigat a Baldoví per un cas de presumpta corrupció urbanística durant a la seua etapa al capdavant del Consistori de Sueca pel que Belén Hoyo espera que la vicepresidenta del Consell i cap visible de Compromís, Mónica Oltra, «isca amb la mateixa vehemència que exigia en altres casos a demanar la dimissió de Baldoví».

Belén Hoyo –que va ser cap de llista del PP al Congrés per València en les eleccions del passat 10-N– s’ha preguntat «amb qui està negociant la seua investidura el president del Govern, Pedro Sánchez, ja que Baldoví és una de les persones amb les quals va parlar malgrat que llavors ja es coneixia que estava sent investigat en seu judicial».

Belén Hoyo ha criticat «la doble vara de mesurar que té Baldoví quant als casos de corrupció: mentre parla dels altres no té objeccions a pactar amb el PSOE dels ERE o compartir grup parlamentari amb el partit de Puigdemont».

Finalment, ha demanat que el diputat nacionalista «tinga valentia i s’aplique a si mateix el codi ètic que reclama a la resta de partits i done exemple sense buscar excuses com la que estan posant altres companys seus en Compromís, com els que governen a l’Ajuntament de València, on s’han sostret 4 milions d’euros de tots els valencians i encara no ha dimitit ningú