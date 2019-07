Hugo Font (Compromís) s’incorpora a l’equip de govern de Cullera

Print This Post

El portaveu valencianista accepta l’oferta d’integració plantejada pel PSPV-PSOE

El portaveu municipal de Compromís per Cullera, Hugo Font, s’incorporarà a l’equip de govern de l’Ajuntament de Cullera a partir de demà, 1 d’agost, després d’acceptar la proposta d’integració plantejada pel PSPV-PSOE.

Després d’un procés de negociacions entre ambdós forces polítiques, Font serà el regidor delegat de les àrees de Transparència, Activitats Mediambientals i Mobilitat Urbana Sostenible.

Jordi Mayor ha signat ja una nova resolució de delegacions amb la intenció d’integrar la coalició tal com ja va manifestar en el seu discurs d’investidura. Aleshores, Mayor comptà amb el suport dels dos regidors de Compromís tot i la majoria absoluta del PSPV aconseguida a les eleccions municipals del passat 26 de maig.

D’esta forma, s’articula un mecanisme de participació plural en el govern d’altres forces polítiques mitjançant la integració de noves sensibilitats.

Així mateix, atenent la petició formulada per Compromís, els valencianistes podran seguir desenvolupant polítiques progressistes des de dins del govern, donant continuïtat al treball de col·laboració encetat el novembre de 2015 quan es va formalitzar la coalició de govern entre socialistes i valencianistes, com va reclamar Hugo Font durant la investidura.

Cullera aposta així per un govern fort, ampli, transversal i plural que done continuïtat a les polítiques en benefici de les persones que foren refrendades en les urnes per la majoria de la ciutadania.

La incorporació de Compromís demostra la possibilitat que les majories absolutes no són impediment per tal de configurar governs amb una ampla representació de la pluralitat política.