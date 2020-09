Hui 19 de setembre, és el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia

Més de 405.000 espanyols formen part del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creat per la Fundació Josep Carreras en 1991. Una xifra que ens situa en el sisé lloc en el rànquing europeu de donants i que sobrepassa l’objectiu quantitatiu que estava previst per a desembre d’enguany. Ara és fonamental aconseguir un registre qualitatiu: hui dos de cada tres donants són dones, però la possibilitat que un home arribe a ser un donant efectiu és tres vegades superior a la de les dones, per això, ara toca incrementar aquesta xifra amb donants joves i homes, la qual cosa augmenta la probabilitat d’aconseguir donants reals. Des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) ens hem sumat a aquest dia amb un cartell informatiu sobre el trasplantament de medul·la òssia, recordant a la ciutadania la importància que té aquesta donació: cada any es diagnostiquen 6.400 persones de leucèmia a Espanya i d’aquestes, 3 de cada 4 no tenen un familiar compatible.

“Des que en 1957 es realitzara el primer trasplantament de medul·la òssia, aquest tipus d’intervencions ha evolucionat de tal manera que en l’actualitat s’empren per a curar una important varietat de malalties que afecten la sang, com la leucèmia, el limfoma o l’aplàsia medul·lar, entre altres. Però per a continuar avançant i salvant vides, és fonamental comptar amb donants compatibles, per això, des de SAE, dins de la nostra labor formativa per als professionals tècnics sanitaris, durant l’any vinent abordarem la donació de medul·la òssia en el nostre XXXI Congrés Nacional de Tècnics en Cures d’Infermeria (TCE) i Tècnics en Emergències Sanitàries (TES), que celebrarem a Sevilla i girarà entorn de la donació i la vida dels pacients trasplantats”, explica Daniel Torres, secretari d’acció social i formació de SAE.

Relacionats