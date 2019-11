Hui celebrem el Dia Universal dels Drets de la Infància, es respecten?

Print This Post

Sabies que un milió de bebés no superen el primer dia de vida? Si la teua resposta ha sigut NO, serà que no és tan important ☹

1 milió de bebés al món no superen el primer dia de vida

Metges sense Fronteres, lluita cada dia per la supervivència d’aquests xiquets , i així ho han volgut divulgar hui en el Dia Universal dels Drets de la Infància en ple cor de València

Tres són les principals causes i complicacions per les quals molts nounats moren, la prematuritat, asfixia i infeccions neonatals

Donar a conéixer aquestes dades i sobretot cridar l’atenció i conscienciar a la ciutadania han estat els objectius durant tota la jornada en la qual s’han oferit des del campament desplegat en la Plaça Pinazos de València, una instal·lació amb sis bressols, i sis ninots hiperrealistes que presenten aquestes complicacions